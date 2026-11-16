Salerno Pulita, scontro sui licenziamenti: la nota FIADEL

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Il caso dei recenti licenziamenti notificati ad alcuni dipendenti di Salerno Pulita S.p.A. per il superamento del periodo di comporto accende il dibattito sindacale e istituzionale nel capoluogo. A intervenire sulla vicenda è la Segreteria Provinciale della FIADEL Salerno, che richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare la dignità dei lavoratori e di garantire verifiche rigorose prima di adottare provvedimenti espulsivi.

Il nodo dei licenziamenti e le condizioni di lavoro

Secondo l’organizzazione sindacale, le assenze al centro dei provvedimenti di recesso riguardano patologie regolarmente certificate e comunicate all’azienda secondo le procedure previste dalla normativa. Per la FIADEL, trattare le condizioni di salute senza il necessario approfondimento documentale espone i dipendenti a giudizi sommari e a una pressione mediatica ingiustificata.

Il sindacato sottolinea inoltre la natura delle mansioni svolte nel comparto dell’igiene urbana e ambientale:

Attività altamente usuranti: gli operatori lavorano quotidianamente all’aperto, affrontando sforzi fisici continuativi e condizioni climatiche avverse.

gli operatori lavorano quotidianamente all’aperto, affrontando sforzi fisici continuativi e condizioni climatiche avverse. Esposizione ai rischi: il servizio di raccolta e spazzamento comporta un contatto costante con agenti biologici e ambientali durante tutto l’anno.

In un contesto operativo di questo tipo, l’usura fisica rappresenta un fattore concreto che, secondo la sigla sindacale, impone maggiore attenzione nella gestione delle tutele sanitarie.

Assenza di confronto e stato di agitazione in Prefettura

Sul piano delle relazioni industriali, la FIADEL evidenzia la mancanza di dialogo con i vertici aziendali e con l’amministrazione comunale. Nonostante le ripetute richieste di un incontro urgente rivolte sia alla dirigenza di Salerno Pulita sia al Sindaco di Salerno, in qualità di rappresentante dell’Ente proprietario, le organizzazioni sindacali non hanno ancora ricevuto una convocazione ufficiale.

Attualmente resta aperto presso la Prefettura di Salerno lo stato di agitazione del personale. L’obiettivo dichiarato dalla FIADEL è scongiurare il ricorso allo sciopero generale ed evitare disservizi alla cittadinanza, ma il sindacato avverte che serve un cambio di passo immediato per risolvere le criticità strutturali del cantiere.

Le cinque emergenze denunciate dal sindacato

Alla base della vertenza non vi è soltanto la gestione dei licenziamenti, ma un elenco articolato di problematiche operative ed economiche che interessano diverse aree aziendali.

Sicurezza sul lavoro, DPI e parco mezzi

Sul fronte della prevenzione, la FIADEL segnala una riduzione nella fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), come i guanti da lavoro, ritenuti essenziali per proteggere gli addetti dai rischi biologici. A questo si aggiunge la condizione del parco automezzi, definito vetusto e soggetto a frequenti guasti, con ricadute dirette sulla sicurezza quotidiana degli operatori. Particolare attenzione viene infine richiesta per le operazioni di scarico presso l’impianto di Ostaglio, dove la compresenza di operatori a terra e mezzi pesanti in movimento richiede protocolli di sicurezza stringenti.

Disparità economiche e nodo verde pubblico

Dal punto di vista contrattuale, il sindacato contesta la persistenza di differenze retributive tra dipendenti che svolgono le medesime mansioni all’interno della società. Una criticità ancora più marcata riguarda il settore del verde pubblico, dove la paga base resta ferma a circa 7,30 euro lordi l’ora. Una soglia ritenuta insufficiente dalla FIADEL, che produce effetti negativi anche sul calcolo del TFR e sui futuri assegni pensionistici, in attesa dell’applicazione del Contratto Unico di Settore dell’Igiene Ambientale.

La segreteria provinciale ribadisce infine che la vertenza proseguirà nelle sedi opportune fino a quando non verranno ripristinate condizioni di equità salariale, sicurezza operativa e pieno rispetto delle tutele previste per i lavoratori.