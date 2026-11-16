Guida Sicura a Sala Consilina: formazione per Poste Italiane

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La prevenzione degli incidenti stradali e la tutela di chi lavora quotidianamente su strada passano attraverso la formazione mirata. Il progetto Guida Sicura fa tappa a Sala Consilina, presso la sede operativa di via Provinciale di Corticato, per coinvolgere direttamente il personale di Poste Italiane in una giornata dedicata alla responsabilità al volante.

L’iniziativa nasce da un protocollo d’intesa siglato tra l’azienda e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di consolidare una cultura della prevenzione e garantire il massimo rispetto delle norme del Codice della Strada durante l’orario di servizio.

Chi partecipa all’incontro di Sala Consilina

L’appuntamento formativo è fissato per mercoledì 18 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. A salire in cattedra saranno i funzionari della Polizia Stradale, che metteranno a disposizione la propria esperienza operativa sul campo per formare il personale aziendale.

Il corso è rivolto a tutti i dipendenti che utilizzano un mezzo aziendale per svolgere le proprie mansioni quotidiane, con un focus specifico su tre categorie operative:

Portalettere , impegnati capillarmente nelle consegne su tutto il territorio;

, impegnati capillarmente nelle consegne su tutto il territorio; Venditori , che si spostano costantemente per l’attività commerciale;

, che si spostano costantemente per l’attività commerciale; Autisti di mezzi pesanti, responsabili della logistica e del trasporto su tratte più lunghe.

I temi al centro della formazione con la Polizia Stradale

Durante le tre ore di sessione nella sede di via Provinciale di Corticato, gli agenti della Polizia Stradale affronteranno gli aspetti più critici legati alla circolazione stradale quotidiana, analizzando sia i comportamenti umani sia la gestione tecnica del veicolo.

Analisi dei rischi e gestione delle distrazioni

Una parte centrale dell’incontro sarà dedicata all’individuazione delle situazioni di rischio più frequenti e alle corrette modalità per affrontarle in sicurezza. I funzionari approfondiranno il tema delle distrazioni alla guida—tra le principali cause di sinistri—fornendo indicazioni pratiche per mantenere alta la soglia di attenzione anche in contesti stradali complessi come quelli dell’entroterra.

Dispositivi di protezione e rispetto dei limiti

Il programma didattico prevede inoltre un focus specifico su:

Dispositivi di protezione individuale (DPI): il corretto utilizzo degli strumenti obbligatori per salvaguardare l’incolumità fisica del conducente;

il corretto utilizzo degli strumenti obbligatori per salvaguardare l’incolumità fisica del conducente; Limiti di velocità: l’importanza di adeguare l’andatura alle condizioni del traffico, del manto stradale e del mezzo condotto.

Un percorso nazionale che parte dai territori

La tappa nel Vallo di Diano si inserisce in un calendario più ampio di collaborazioni formative tra Poste Italiane e Polizia di Stato. Dopo aver coinvolto i lavoratori delle aree campane e limitrofe, nei prossimi mesi il progetto Guida Sicura proseguirà il suo itinerario estendendo la formazione ai dipendenti di Poste Italiane delle altre regioni italiane, confermando un impegno strutturale sul fronte della sicurezza sul lavoro e della viabilità.