Aliscafi Salerno Capri: orari Alicost novembre e dicembre 2026

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I collegamenti marittimi tra Salerno, la Costiera Amalfitana e l’isola di Capri restano attivi anche durante la stagione autunnale. La compagnia di navigazione Alicost (parte del gruppo Lauro Holding / Alilauro / Alilauro Gru.so.n.) ha reso noto il quadro orario valido per i mesi di novembre e dicembre 2026.

Per i viaggiatori in partenza dalla provincia di Salerno, la programmazione prevede una distinzione netta tra il venerdì e gli altri giorni della settimana, con variazioni che riguardano sia le fasce orarie sia lo scalo cittadino di imbarco.

Orari lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica

Per sei giorni a settimana, la corsa effettuata da Alicost parte e rientra presso lo scalo di Salerno Molo Manfredi, servendo gli attracchi di Amalfi, Positano e Capri.

Corsa di andata da Salerno

Salerno (Molo Manfredi): partenza ore 8:40

partenza ore 8:40 Amalfi: arrivo/partenza ore 9:35

arrivo/partenza ore 9:35 Positano: arrivo/partenza ore 10:05

arrivo/partenza ore 10:05 Capri: arrivo ore 10:40

Corsa di ritorno da Capri

Capri: partenza ore 16:25

partenza ore 16:25 Positano: passaggio ore 17:28

passaggio ore 17:28 Amalfi: passaggio ore 18:06

passaggio ore 18:06 Salerno (Molo Manfredi): arrivo ore 18:40

Orari del venerdì: cambio molo e scalo a Maiori

Nella giornata di venerdì, la programmazione subisce importanti modifiche operative. Il porto di partenza e arrivo a Salerno si sposta al Molo Masuccio (Piazza della Concordia) e l’itinerario include una fermata intermedia aggiuntiva presso il porto di Maiori.

Corsa di andata del venerdì

Salerno (Molo Masuccio): partenza ore 8:00

partenza ore 8:00 Maiori: arrivo/partenza ore 8:55

arrivo/partenza ore 8:55 Amalfi: arrivo/partenza ore 9:10

arrivo/partenza ore 9:10 Positano: arrivo/partenza ore 9:30

arrivo/partenza ore 9:30 Capri: arrivo ore 10:10

Corsa di ritorno del venerdì

Capri: partenza ore 15:45

partenza ore 15:45 Positano: passaggio ore 16:35

passaggio ore 16:35 Amalfi: passaggio ore 17:00

passaggio ore 17:00 Maiori: passaggio ore 17:10

passaggio ore 17:10 Salerno (Molo Masuccio): arrivo ore 17:40

Informazioni utili e contatti per i passeggeri

Prima di recarsi all’imbarco, è fondamentale verificare il molo corretto in base al giorno scelto per evitare disguidi tra Molo Manfredi (zona porto commerciale/stazione marittima) e Molo Masuccio (lungomare, nei pressi della stazione ferroviaria).

Per l’acquisto dei biglietti, la verifica delle condizioni meteo-marine o eventuali aggiornamenti operativi, è possibile consultare il portale ufficiale della compagnia all’indirizzo www.alicost.it oppure contattare il servizio clienti ai numeri +39 089 871483 e +39 327 1872703.