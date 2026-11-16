Aliscafi Salerno Capri: orari Alicost novembre e dicembre 2026

I collegamenti marittimi tra Salerno, la Costiera Amalfitana e l’isola di Capri restano attivi anche durante la stagione autunnale. La compagnia di navigazione Alicost (parte del gruppo Lauro Holding / Alilauro / Alilauro Gru.so.n.) ha reso noto il quadro orario valido per i mesi di novembre e dicembre 2026.
Per i viaggiatori in partenza dalla provincia di Salerno, la programmazione prevede una distinzione netta tra il venerdì e gli altri giorni della settimana, con variazioni che riguardano sia le fasce orarie sia lo scalo cittadino di imbarco.
Orari lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica
Per sei giorni a settimana, la corsa effettuata da Alicost parte e rientra presso lo scalo di Salerno Molo Manfredi, servendo gli attracchi di Amalfi, Positano e Capri.
Corsa di andata da Salerno
- Salerno (Molo Manfredi): partenza ore 8:40
- Amalfi: arrivo/partenza ore 9:35
- Positano: arrivo/partenza ore 10:05
- Capri: arrivo ore 10:40
Corsa di ritorno da Capri
- Capri: partenza ore 16:25
- Positano: passaggio ore 17:28
- Amalfi: passaggio ore 18:06
- Salerno (Molo Manfredi): arrivo ore 18:40
Orari del venerdì: cambio molo e scalo a Maiori
Nella giornata di venerdì, la programmazione subisce importanti modifiche operative. Il porto di partenza e arrivo a Salerno si sposta al Molo Masuccio (Piazza della Concordia) e l’itinerario include una fermata intermedia aggiuntiva presso il porto di Maiori.
Corsa di andata del venerdì
- Salerno (Molo Masuccio): partenza ore 8:00
- Maiori: arrivo/partenza ore 8:55
- Amalfi: arrivo/partenza ore 9:10
- Positano: arrivo/partenza ore 9:30
- Capri: arrivo ore 10:10
Corsa di ritorno del venerdì
- Capri: partenza ore 15:45
- Positano: passaggio ore 16:35
- Amalfi: passaggio ore 17:00
- Maiori: passaggio ore 17:10
- Salerno (Molo Masuccio): arrivo ore 17:40
Informazioni utili e contatti per i passeggeri
Prima di recarsi all’imbarco, è fondamentale verificare il molo corretto in base al giorno scelto per evitare disguidi tra Molo Manfredi (zona porto commerciale/stazione marittima) e Molo Masuccio (lungomare, nei pressi della stazione ferroviaria).
Per l’acquisto dei biglietti, la verifica delle condizioni meteo-marine o eventuali aggiornamenti operativi, è possibile consultare il portale ufficiale della compagnia all’indirizzo www.alicost.it oppure contattare il servizio clienti ai numeri +39 089 871483 e +39 327 1872703.
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