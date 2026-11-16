Attualità

Immobili pubblici per università e ricerca: intesa in Campania

Regione Campania e Agenzia del Demanio firmano due accordi per trasformare gli immobili pubblici in campus e poli di ricerca. Scopri le novità per Salerno

Costabile Pio Russomando
Regione Campania
3 min di letturaCommenta

Trasformare gli edifici dello Stato in spazi dedicati all’alta formazione, alla ricerca scientifica e ai servizi per gli studenti. È l’obiettivo concreto delle due intese sottoscritte oggi a Napoli, presso la sede regionale, dal Presidente della Regione Campania Roberto Fico e dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme. L’operazione punta a ridisegnare la mappa del patrimonio pubblico regionale, coinvolgendo attivamente anche la provincia di Salerno.

Il primo accordo: nuovi spazi per gli atenei e impatti sul salernitano

La prima intesa, firmata insieme agli atenei campani, interviene direttamente sulla logistica del sistema universitario regionale. Il piano prevede l’individuazione di un primo portafoglio di beni immobili distribuiti nelle cinque province campane (Salerno, Napoli, Avellino, Benevento e Caserta) da destinare alla collettività.

Per il territorio salernitano e per gli studenti dell’area sud della provincia, questa pianificazione integrata apre la strada a una riqualificazione mirata degli edifici pubblici esistente. Gli immobili selezionati potranno essere convertiti in:

  • Nuove sedi universitarie e aule didattiche;
  • Campus e laboratori per la ricerca avanzata;
  • Residenze universitare e alloggi per fuori sede;
  • Spazi dedicati ai servizi essenziali per la comunità studentesca.

Per garantire l’efficacia operativa del progetto ed evitare lungaggini burocratiche, l’accordo istituisce una governance condivisa strutturata su due livelli: una Cabina di regia, incaricata di definire le linee strategiche, e un Tavolo tecnico permanente, responsabile dell’attuazione pratica degli interventi sui singoli territori.

Il secondo protocollo: il modello di sviluppo integrato per Caserta

Accanto al piano regionale per gli atenei, è stato siglato un secondo protocollo specifico dedicato alla provincia di Caserta. A differenza dei tradizionali interventi limitati ai singoli centri urbani, questo piano adotta una visione d’area vasta, puntando su uno sviluppo economico, scientifico e culturale integrato.

L’intesa mette in rete istituzioni statali, enti locali e grandi centri di eccellenza scientifica:

  • Istituzioni e tutela: Agenzia del Demanio, Regione Campania, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (per Caserta e Benevento) e Provincia di Caserta;
  • Università e ricerca: Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC);
  • Enti territoriali e religiosi: Diocesi di Caserta e Arcidiocesi di Capua, coinvolte per sostenere la rigenerazione urbana in un’ottica di inclusione sociale e attenzione ai giovani.

Dalla semplice gestione alla “tutela attiva” dei luoghi

L’operazione segna un cambio di passo nella gestione dei beni demaniali in Campania, inserendo la riqualificazione edilizia all’interno di una strategia che tiene conto anche della resilienza ai cambiamenti climatici e dell’uso ottimale del suolo.

Come sottolineato dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, la priorità è recuperare questi edifici come elementi di memoria e identità per restituirli alle comunità locali. Un concetto ribadito dall’Assessore al Patrimonio Vincenzo Cuomo, che ha definito l’iniziativa come un passaggio dalla mera gestione alla tutela attiva: un edificio pubblico conserva il proprio valore storico solo quando resta aperto, viene vissuto dai cittadini e risponde a funzioni utili per il territorio.

Sulla stessa linea il Presidente Roberto Fico, che ha evidenziato come il patrimonio immobiliare rappresenti una leva strategica per rafforzare il legame tra conoscenza, innovazione e crescita sociale, offrendo nuove prospettive ai giovani direttamente nei territori in cui vivono.

Continua a leggereRegione Campania: 115 ex LSU passano da part-time a full-timeLeggi l'articolo →Continua a leggereRischio maremoti: questa mattina l’esercitazione con il coinvolgimento di 64 Comuni, test anche a PalinuroLeggi l'articolo →Continua a leggereInchiesta camorra e appalti a Napoli: sono 13 gli arresti, nei guai i vertici SoresaLeggi l'articolo →
Commenti

Nessun commento per ora. Scrivi tu il primo.

Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità