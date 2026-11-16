Immobili pubblici per università e ricerca: intesa in Campania

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Trasformare gli edifici dello Stato in spazi dedicati all’alta formazione, alla ricerca scientifica e ai servizi per gli studenti. È l’obiettivo concreto delle due intese sottoscritte oggi a Napoli, presso la sede regionale, dal Presidente della Regione Campania Roberto Fico e dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme. L’operazione punta a ridisegnare la mappa del patrimonio pubblico regionale, coinvolgendo attivamente anche la provincia di Salerno.

Il primo accordo: nuovi spazi per gli atenei e impatti sul salernitano

La prima intesa, firmata insieme agli atenei campani, interviene direttamente sulla logistica del sistema universitario regionale. Il piano prevede l’individuazione di un primo portafoglio di beni immobili distribuiti nelle cinque province campane (Salerno, Napoli, Avellino, Benevento e Caserta) da destinare alla collettività.

Per il territorio salernitano e per gli studenti dell’area sud della provincia, questa pianificazione integrata apre la strada a una riqualificazione mirata degli edifici pubblici esistente. Gli immobili selezionati potranno essere convertiti in:

Nuove sedi universitarie e aule didattiche;

Campus e laboratori per la ricerca avanzata;

Residenze universitare e alloggi per fuori sede;

Spazi dedicati ai servizi essenziali per la comunità studentesca.

Per garantire l’efficacia operativa del progetto ed evitare lungaggini burocratiche, l’accordo istituisce una governance condivisa strutturata su due livelli: una Cabina di regia, incaricata di definire le linee strategiche, e un Tavolo tecnico permanente, responsabile dell’attuazione pratica degli interventi sui singoli territori.

Il secondo protocollo: il modello di sviluppo integrato per Caserta

Accanto al piano regionale per gli atenei, è stato siglato un secondo protocollo specifico dedicato alla provincia di Caserta. A differenza dei tradizionali interventi limitati ai singoli centri urbani, questo piano adotta una visione d’area vasta, puntando su uno sviluppo economico, scientifico e culturale integrato.

L’intesa mette in rete istituzioni statali, enti locali e grandi centri di eccellenza scientifica:

Istituzioni e tutela: Agenzia del Demanio, Regione Campania, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (per Caserta e Benevento) e Provincia di Caserta;

Agenzia del Demanio, Regione Campania, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (per Caserta e Benevento) e Provincia di Caserta; Università e ricerca: Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC);

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC); Enti territoriali e religiosi: Diocesi di Caserta e Arcidiocesi di Capua, coinvolte per sostenere la rigenerazione urbana in un’ottica di inclusione sociale e attenzione ai giovani.

Dalla semplice gestione alla “tutela attiva” dei luoghi

L’operazione segna un cambio di passo nella gestione dei beni demaniali in Campania, inserendo la riqualificazione edilizia all’interno di una strategia che tiene conto anche della resilienza ai cambiamenti climatici e dell’uso ottimale del suolo.

Come sottolineato dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, la priorità è recuperare questi edifici come elementi di memoria e identità per restituirli alle comunità locali. Un concetto ribadito dall’Assessore al Patrimonio Vincenzo Cuomo, che ha definito l’iniziativa come un passaggio dalla mera gestione alla tutela attiva: un edificio pubblico conserva il proprio valore storico solo quando resta aperto, viene vissuto dai cittadini e risponde a funzioni utili per il territorio.

Sulla stessa linea il Presidente Roberto Fico, che ha evidenziato come il patrimonio immobiliare rappresenti una leva strategica per rafforzare il legame tra conoscenza, innovazione e crescita sociale, offrendo nuove prospettive ai giovani direttamente nei territori in cui vivono.