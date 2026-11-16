Agropoli: malore sulla Cilentana, morto Giuseppe Mastrogiovanni

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Un malore improvviso lungo la Cilentana è costato la vita a Giuseppe Mastrogiovanni, 56 anni. Il decesso è avvenuto tra gli svincoli di Agropoli Sud e Prignano Cilento, mentre l’uomo attendeva assistenza stradale per un guasto alla propria vettura.

La dinamica dell’accaduto allo svincolo di Prignano Cilento

L’episodio si è verificato lungo l’arteria viaria che collega alto e basso Cilento. Secondo quanto ricostruito, la vettura condotta dal cinquantaseienne procedeva verso sud e aveva subito un’avaria meccanica, costringendolo a fermarsi a bordo carreggiata.

Dopo aver arrestato il veicolo in panne, Mastrogiovanni aveva regolarmente allertato il servizio di soccorso stradale e si trovava all’esterno dell’abitacolo in attesa dell’arrivo del carro attrezzi. Durante l’attesa, l’uomo si è accasciato al suolo a causa di un arresto cardiocircolatorio improvviso. Sul posto sono giunti i soccorsi medici, ma le manovre di rianimazione si sono rivelate vane e il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Chi era Giuseppe Mastrogiovanni: una vita per la cultura fisica

La scomparsa prematura di Giuseppe Mastrogiovanni ha colpito profondamente la comunità locale e l’intero comparto sportivo della provincia di Salerno. Residente ad Agropoli e conosciuto e ben oltre i confini del Cilento, il cinquantaseienne aveva fatto dello sport il centro della propria attività professionale e personale.

L’impegno agonistico e la formazione dei giovani

Nel corso della sua carriera, Mastrogiovanni si era distinto su due fronti principali all’interno del mondo del bodybuilding e del fitness

La notizia della sua morte ha generato un’ondata di messaggi di cordoglio sui social network da parte di allievi, colleghi, amici e appassionati di sport che ne ricordano la disponibilità, la competenza e la passione.