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Santa Maria di Castellabate: inaugurati i nuovi locali in Via Landi tra associazioni, giovani e commercio

Taglio del nastro a Santa Maria di Castellabate: recuperati gli spazi di Via Landi per associazioni e commercio.

Manuel Chiariello
Santa Maria di Castellabate: inaugurati i nuovi locali in Via Landi tra associazioni, giovani e commercio
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Il centro storico di Santa Maria di Castellabate si arricchisce di nuovi spazi funzionali dedicati alla comunità. Nella mattinata di oggi è avvenuto il taglio del nastro dei locali riqualificati in Via Landi, frutto di un piano di interventi promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Marco Rizzo.

L’opera ha consentito di recuperare una serie di vuoti tecnici presenti nell’area, convertendoli in ambienti moderni e accessibili destinati ad ampliare l’offerta dei servizi e dei punti di ritrovo nel borgo cilentano.

A chi saranno destinati i locali riqualificati

La rifunzionalizzazione degli immobili in Via Landi risponde alla necessità di dare voce e spazio al tessuto sociale ed economico del paese. La destinazione d’uso previde una suddivisione mirata ad impattare positivamente su più fronti:

  • Associazioni territoriali: locali per incontri, pianificazione di attività e promozione delle iniziative culturali.
  • Forum dei Giovani: una sede operativa per favorire la partecipazione attiva e le politiche giovanili locali.
  • Attività commerciali: spazi assegnati alle realtà economiche del territorio per incentivare il commercio di prossimità.

Il piano di rigenerazione urbana e i servizi al cittadino

L’intervento in Via Landi non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce all’interno di una programmazione strategica orientata alla rigenerazione urbana e al miglioramento dell’accoglienza.

Nelle scorse settimane, infatti, la stessa strada ha visto l’attivazione del primo bagno pubblico comunale del territorio. Un’opera fondamentale sia per la qualità della vita dei residenti, sia per la gestione del flusso turistico che interessa il borgo durante tutto l’arco dell’anno.

Il recupero del patrimonio immobiliare pubblico e la conversione di aree inutilizzate continuano a guidare gli investimenti infrastrutturali nel Cilento, puntando ad unire utilità sociale ed efficienza dei servizi.

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