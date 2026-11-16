177 Giorni – Il rapimento di Farouk: Vallo di Diano e Alburni in prima serata

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Appuntamento davanti allo schermo questa sera per i telespettatori della provincia di Salerno. Va in onda la prima puntata di 177 Giorni – Il rapimento di Farouk, una produzione televisiva molto attesa che porta con sé un forte legame con l’entroterra salernitano, avendo scelto diversi comuni del Vallo di Diano e degli Alburni come set per le sue riprese.

Le location delle riprese nel territorio salernitano

La lavorazione del progetto cinematografico ha trasformato un ampio comprensorio a sud di Salerno in un set a cielo aperto, coinvolgendo cinque diverse realtà comunali e le rispettive comunità locali.

Il set ad Auletta nel novembre 2025

Nel mese di novembre 2025, le vie e gli scorci di Auletta hanno ospitato la troupe cinematografica e gli attori impegnati nella realizzazione della serie. Le riprese hanno rappresentato un momento di grande fermento per il borgo, coinvolgendo il tessuto cittadino nella logistica e nell’accoglienza degli addetti ai lavori.

Le altre tappe tra Vallo di Diano e Alburni

Oltre al territorio di Auletta, la macchina da presa ha toccato altre quattro località simbolo dell’area interna salernitana:

Caggiano

Atena Lucana

Petina

Sicignano degli Alburni

La scelta di distribuire le scene su più comuni conferma la versatilità paesaggistica e architettonica del comprensorio, capace di offrire scenari differenti e autentici per le esigenze narrative della produzione.

Una vetrina televisiva per la promozione dei borghi

La messa in onda della prima puntata non rappresenta soltanto un evento televisivo, ma si traduce in un’importante opportunità di promozione territoriale. La presenza di Auletta, Caggiano, Atena Lucana, Petina e Sicignano degli Alburni all’interno di una distribuzione nazionale consente all’intera area a sud di Salerno di ottenere una visibilità qualificata, raggiungendo un pubblico ampio e trasversale.

Il cineturismo e le produzioni audiovisive si confermano strumenti strategici per far conoscere il patrimonio storico e naturalistico dei piccoli centri interni al di fuori dei confini provinciali, valorizzando l’identità dei luoghi attraverso la narrazione sul piccolo schermo.

Come seguire la messa in onda

Per i cittadini dei cinque comuni coinvolti e per tutti i residenti del comprensorio, l’appuntamento di questa sera offre l’occasione di osservare il proprio territorio da una prospettiva inedita, riconoscendo scorci familiari inseriti all’interno della trama della serie.