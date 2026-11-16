Cilento Outlet Village, la magia del Natale fino al 6 gennaio

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La magia del Natale torna al Cilento Outlet di Eboli, nel Sele, con la seconda edizione del Villaggio di Babbo Natale, inaugurato sabato 14 novembre con una giornata di festa dedicata a grandi e bambini. Ad animare l’apertura sono stati una colorata sfilata con i personaggi Disney, le maiorette, i trampolieri e diversi spettacoli itineranti che hanno accompagnato i visitatori.

L’accensione dell’albero e la musica

Un momento particolarmente suggestivo ha preceduto l’accensione del grande albero di Natale all’ingresso del centro commerciale: l’attesa è stata accompagnata dall’Orchestra di fiati del Cilento, diretta dai maestri Capezzuto e Schiavo.

Le attrazioni e i dieci anni della Casa di Babbo Natale

Tra le attrazioni principali ci sono i mercatini di Natale, i burattini di Mario Ferraiolo, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la Casa di Babbo Natale, pronta ad accogliere i più piccoli.

L’iniziativa celebra anche un traguardo importante: la Casa di Babbo Natale spegne infatti dieci candeline. Il format, ideato da Aldo Olivieri, è giunto alla sua decima edizione, mentre il Cilento Outlet ospita per la seconda volta il Villaggio nella sua formula attuale.

Soddisfazione è stata espressa dalla direttrice del centro, Veneranda Pascale, e dal titolare Paolo Negri, presenti all’inaugurazione per confermare la volontà di rendere la struttura un luogo di incontro e condivisione per le famiglie.

Apertura fino alla Befana

Il Villaggio di Natale resterà aperto fino al 6 gennaio, quando l’arrivo della Befana chiuderà il calendario degli appuntamenti.