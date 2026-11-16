Cilento Outlet Village, la magia del Natale fino al 6 gennaio

La magia del Natale torna al Cilento Outlet di Eboli, nel Sele, con la seconda edizione del Villaggio di Babbo Natale, inaugurato sabato 14 novembre con una giornata di festa dedicata a grandi e bambini. Ad animare l’apertura sono stati una colorata sfilata con i personaggi Disney, le maiorette, i trampolieri e diversi spettacoli itineranti che hanno accompagnato i visitatori.
L’accensione dell’albero e la musica
Un momento particolarmente suggestivo ha preceduto l’accensione del grande albero di Natale all’ingresso del centro commerciale: l’attesa è stata accompagnata dall’Orchestra di fiati del Cilento, diretta dai maestri Capezzuto e Schiavo.
Le attrazioni e i dieci anni della Casa di Babbo Natale
Tra le attrazioni principali ci sono i mercatini di Natale, i burattini di Mario Ferraiolo, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la Casa di Babbo Natale, pronta ad accogliere i più piccoli.
L’iniziativa celebra anche un traguardo importante: la Casa di Babbo Natale spegne infatti dieci candeline. Il format, ideato da Aldo Olivieri, è giunto alla sua decima edizione, mentre il Cilento Outlet ospita per la seconda volta il Villaggio nella sua formula attuale.
Soddisfazione è stata espressa dalla direttrice del centro, Veneranda Pascale, e dal titolare Paolo Negri, presenti all’inaugurazione per confermare la volontà di rendere la struttura un luogo di incontro e condivisione per le famiglie.
Apertura fino alla Befana
Il Villaggio di Natale resterà aperto fino al 6 gennaio, quando l’arrivo della Befana chiuderà il calendario degli appuntamenti.
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