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Dal successo della Casa delle Zucche alla magia del Natale: al Cilento Outlet Village Babbo Natale arriverà dal cielo

Bilancio positivo per la Casa delle Zucche al Cilento Outlet Village. Il centro si prepara per il decennale della Casa di Babbo Natale con un arrivo speciale.

Di:
Raffaella Giaccio
Dal successo della Casa delle Zucche alla magia del Natale: al Cilento Outlet Village Babbo Natale arriverà dal cielo

Si è conclusa sabato 31 ottobre, presso il Cilento Outlet Village, la manifestazione dedicata alla “Casa delle Zucche”, l’appuntamento che per diversi fine settimana ha coinvolto famiglie, adulti e bambini con suggestive atmosfere autunnali, iniziative a tema e momenti di intrattenimento.

Successo di presenze e partecipazione al Cilento Outlet

In occasione della giornata conclusiva, la direttrice della struttura, Veneranda Pascale, ha tracciato un bilancio ampiamente positivo dell’iniziativa. Nel corso del suo intervento, la direzione ha evidenziato l’eccellente andamento delle affluenze e la costante partecipazione registrata durante tutti i weekend dell’evento.

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Le novità per il Natale: Babbo Natale arriva dal cielo

Con la chiusura delle attività autunnali, lo sguardo del centro commerciale si rivolge già alle imminenti festività natalizie. Il Cilento Outlet Village si prepara infatti ad ospitare la seconda edizione della “Casa di Babbo Natale”, forte del riscontro ottenuto lo scorso anno con un’importante cornice di pubblico.

L’edizione di quest’anno rivestirà un carattere speciale in coincidenza con il decennale della manifestazione: tra le novità principali annunciate, l’arrivo scenografico di Babbo Natale direttamente dal cielo, uno spettacolo pensato per regalare un momento di suggestione e meraviglia a tutti i visitatori.

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