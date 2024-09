Agropoli, c’è il bando per la Casa di Babbo Natale

La Giunta Comunale di Agropoli ha approvato una delibera che segna l’inizio dei preparativi per la realizzazione della Casa di Babbo Natale, un evento organizzato da privati che si ripete da anni e, nonostante le critiche, va a colmare le lacune di un programma natalizio comunale spesso scarno e privo di appuntamenti significativi.

Casa di Babbo Natale, l’iter

L’Ente ha deciso di pubblicare un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di associazioni e operatori del settore, anche se pare scontato che sarà lo storico organizzatore ad occuparsi nuovamente dell’allestimento della Casa di Babbo Natale.

Il progetto prevede che la struttura venga allestita nel parco comunale “Liborio Bonifacio”. Il Comune intende sostenere l’iniziativa con un contributo forfettario per l’occupazione degli spazi, fissato in 3.000 euro, mentre l’ingresso al parco rimarrà gratuito. Si pagherà, invece, l’accesso alla casa, come le altre attrazioni che il privato vorrà proporre.

Requisiti e opportunità per i proponenti

Le proposte possono essere presentate da una varietà di soggetti, tra cui associazioni di categoria, imprese individuali e cooperative. Per partecipare, i proponenti dovranno dimostrare di avere i requisiti morali richiesti dalla legge e saranno responsabili delle spese relative all’allestimento e alla gestione dell’evento.

Inoltre, i progetti presentati saranno valutati da una commissione interna del Comune, che terrà conto della capacità di coinvolgere le realtà associative locali e delle modalità di promozione dell’evento.

Benché rappresenti un evento capace di attirare tante persone, la Casa di Babbo Natale negli anni ha concentrato su di sé non poche critiche. Quelle più recenti sono relative alla location che porta cittadini e turisti interessati all’evento lontano dalle aree commerciali della città.