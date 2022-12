Il Natale entra nel vivo: svelato il programma degli eventi natalizi nella Città di Agropoli, ecco il calendario

Tutto pronto. I festeggiamenti per il Natale 2022 entrano nel vivo e la Città di Agropoli svela il programma con tutti gli eventi pronti a scaldare il cuore di quanti si preparano a vivere la magia del Natale.

Un programma che vede il ritorno di alcune tradizioni, come il Capodanno in piazza il 1 gennaio 2023 e alcune novità. L’evento principale è rappresentato da «Il borgo di Babbo Natale» con durata fino al prossimo 8 gennaio 2023.

L’intero borgo ospita, a partire dallo scorso 1 dicembre 2022, una serie di attrazioni, tra i quali i mercatini artigianali (a partire dagli scaloni “Ennio Balbo”), la pista di pattinaggio su ghiaccio e la Casa di Babbo Natale, all’interno del Castello Angioino Aragonese.

Intorno a questo evento, ci sono diversi spettacoli che si svolgono in numerose location, alcune delle quali diverse dal solito (località Moio, via Pio X, lungomare San Marco, Madonna della Pace, foyer Cineteatro…). Non mancano le iniziative di solidarietà per coloro che hanno subito danni per l’alluvione del 19 novembre scorso (in particolare il 23 dicembre al Cineteatro “De Filippo” con il ricavato che sarà devoluto alla Croce Rossa e il 28 dicembre, con un evento musicale in via Pio X).

Un Natale a misura di bambino: cartoni Disney per le strade cittadine

In occasione delle festività natalizie è stata predisposta apposita segnaletica per guidare il turista – visitatore verso le diverse attrazioni presenti. Alcune novità, a misura di bambino, sono rappresentate dalle traverse del centro che sono state animate con personaggi dei cartoni: via Simeoni è divenuta “Disney street”, mentre via Amendola “La casa dello Schiaccianoci”.

In entrambi i casi c’è una collaborazione pubblico – privata. Stesso discorso per “Il trenino delle favole”, operativo durante il periodo natalizio per il canonico giro turistico, ma effettua anche un apposito percorso per le vie dello shopping, in particolare in centro, via Piave e via Pio X.

All’ingresso degli svincoli Agropoli Nord e Sud, nelle rotatorie, sono state realizzate scene presepiali. E’ stata inoltre predisposta l’apertura straordinaria degli infopoint turistico cmmerciali, in Piazza della Repubblica e in via Patella.

Punto focale è rappresentato da “Il borgo di Babbo Natale”, che sta riscontrando notevole riscontro di presenze fin dal primo weekend. Torna, dopo lo stop di due anni legato alla pandemia, il tradizionale Capodanno in piazza.

Oltre alla funzione di guida all’utente, gli esercenti hanno la possibilità di pubblicizzare i propri eventi, recapitando il proprio materiale pubblicitario presso gli stessi. «Abbiamo preparato – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella – un calendario eventi natalizi all’insegna della sobrietà, anche in considerazione degli eventi atmosferici che hanno colpito la nostra città, danneggiando privati e attività produttive.

Dopo due anni ritorna il Capodanno in Piazza

Quest’anno con Nostalgia 90, per il quale stiamo ricevendo davvero tante richieste, si prospetta davvero un inizio di anno col botto. Poi una serie di manifestazioni che toccano diverse aree cittadine; ci sono appuntamenti con la solidarietà, altri che vogliono essere una base per costruire qualcosa di più importante, vedi i Canti natalizi davanti al presepe, preludio di un ritorno del Presepe vivente il prossimo anno. Come di consueto, è stato fondamentale l’apporto e la collaborazione delle associazioni e di tanti cittadini».

Ecco il calendario degli eventi

dal 1 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023

IL BORGO DI BABBO NATALE

Borgo antico – Castello Angioino Aragonese

dal 1 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023

NATIVITY

Mostra paesi presepai cilentani – Foyer CineTeatro “E. De Filippo”

19 dicembre

PETER PAN MUSICAL a cura di L’Ateneo

ore 20.00 – Oratorio Padre Giacomo Selvi

21 dicembre

CANTI DAVANTI AL PRESEPE

con Alessandra Maffia

ore 19.15 – Chiesa Sacro Cuore

22 dicembre

TOMBOLATA VIVENTE

ore 18.30 – Piazza Vittorio Veneto

CONCERTO DI NATALE a cura del liceo musicale “A. Gatto”

ore 19.00 – CineTeatro “E. De Filippo”

MOIO IN RED a cura di Associazione Moio-Trentova

ore 18.00 – Pala Green

VOCI IN COMUNE

a cura di Largolibro Agropoli

ore 18.00 -Aula Consiliare “A. Di Filippo”

dal 23 dicembre al 8 gennaio

SFUMATURE DI VITA – MOSTRA DI PITTURA

Museo La Fornace

23 dicembre

GRAN GALA’ DEL NATALE

a cura dell’assessorato al Turismo

ore 19.30 – CineTeatro “E. De Filippo”

IL REGALO SOSPESO

a cura di PSI Agropoli

Foyer CineTeatro “E. De Filippo”

DONA UN CADEAU

a cura dell’ Ass. Aurora

ore 10.30 – Borgo Antico

24 dicembre

IL NATALE DI VIA AMENDOLA

ore 18.30

26 dicembre

SERATA GOSPEL

Santa messa animata dal coro Non Solo Gospel

ore 18.00 – Chiesa SS. Pietro e Paolo

CONCERTO DEL CORO NON SOLO GOSPEL

a cura della Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Piazza Madonna di Costantinopoli

27 dicembre

WINE CHRISTMAS – PARTE 1

ore 21.00 – Corso Garibaldi | Via F. Patella

28 dicembre

SPIOX IN RED (in via Pio X)

ore 17.00 – Spettacolo per bambini

ore 19.30 -Live Music

A cura dell’Assessorato al Commercio

28 dicembre

CANTI NATALIZI DAVANTI AL PRESEPE

a cura dell’Assessorato al Turismo

ore 18.30 – Chiesa SS. Pietro e Paolo

29 dicembre

VOCI IN COMUNE

a cura di Largolibro Agropoli

ore 18.00 – Aula Consiliare “A. Di Filippo”

30 dicembre

CANTI NATALIZI DAVANTI AL PRESEPE

a cura dell’Assessorato al Turismo

ore 19.00 – Chiesa Madonna delle Grazie

1 gennaio 2023

CAPODANNO IN PIAZZA

ore 17.00 – Spettacolo per bambini

ore 19.30 -Live Music

ore 21.00 -Nostalgia 90

2 gennaio

TOMBOLATA VIVENTE

ore 17.00-p.zza Moio

a seguire animazione per bambini

2 gennaio

CONCERTO PER IL NUOVO ANNO

Maria Pia Garofalo – Keith Goodman

ore 19,30 – Auditorium Scuola Media “G. R. Vairo”

3 e 7 gennaio

CANTATA PER IL PRESEPE

a cura dell’Assessorato al Turismo

ore 19.00 – P.zza Madonna di Costantinopoli

3 gennaio

WINE CHRISTMAS – PARTE 2

ore 19.30 – Via F. Patella

4 gennaio

TOMBOLATA VIVENTE

ore 18.00 – P.zza Madonna della Pace

a seguire animazioni per bambini

5 gennaio

LUNGOMARE IN RED

ore 17.00 -Spettacolo per bambini

ore 19.30 – Live Music

ore 22.30 -Dj Set

6 gennaio

LA BEFANA ARRIVA IN ELICOTTERO

a cura di CRI – Comitato di Agropoli e Cilento