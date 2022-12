Una marea di Babbi Natale pronti ad invadere le strade cittadine: ad Agropoli arriva la «Christmas Walking»

Al via la seconda edizione di «Christmas Walking» ad Agropoli. Il 18 dicembre un «fiume rosso» di persone vestite da Babbo Natale, invaderà le strade della cittadina cilentana.

Christmas Walking: il percorso

La corsa, una camminata veloce non competitiva a ritmo libero di 2 chilometri, partirà alle 09:30 dal lungomare San Marco nei pressi del Lounge Bar per toccare via Risorgimento, tagliando in via Alcide de Gasperi, inerpicandosi per corso Piave e concludendo il percorso in piazza Vittorio Veneto.

L’evento, rivolto ad adulti, ma soprattutto bambini che dovranno essere accompagnati da un adulto e muniti di pettorina che non dovrà in alcun modo essere modificata o smarrita, è organizzato da: Associazione Pegasus, Piccoli Ambasciatori di Pace, Centro Sportivo Italiano sezione di Agropoli e patrocinato dal comune di Agropoli.

Le dichiarazioni

Tutti i partecipanti dovranno vestirsi rigorosamente da Babbo Natale e potranno iscriversi nei seguenti esercizi commerciali: Bar Cross Road e Givova in via A. De Gasperi, Bar Il Buco in via Risorgimento ed infine L’ArgoLibro in via Mazzini. L’assessore al Turismo Roberto Apicella ha spiegato «Sono contento che ritornerà in città una manifestazione che ha fatto divertire migliaia di bambini. Iniziative del genere contribuiscono a rafforzare l’atmosfera natalizia, attraverso una passeggiata con genitori e bambini che invaderanno le strade cittadine».

La prima edizione denominata «Babbo Running» vide l’iscrizione di centinaia di partecipanti, un vero e proprio tsunami rosso per le strade della cittadina, tantissimi bambini invasero Agropoli con i propri sorrisi.

La quota, simbolica, d’iscrizione per i bambini ammonta a 5 euro mentre sono 8 euro per gli adulti, inoltre all’arrivo in piazza Vittorio Veneto, a tutti sarà consegnato un dono.

La Città di Agropoli e la magia del Natale: ecco cosa visitare

Agropoli si riconferma essere la città del Natale; sono già tantissimi i turisti accorsi per visitare i mercatini lungo gli scaloni e raggiungere il castello Angioino Aragonese casa di Babbo Natale. All’arrivo cittadini e visitatori, possono imbattersi in pista di pattinaggio, villaggio abitato da gioiosi Elfi, un Natale a misura di bambino e non solo. Per tutti gli innamorati, infatti, c’è anche la possibilità di passeggiare e concedersi un romantico bacio sotto al vischio per esprimere un desiderio e sognare un futuro…insieme!