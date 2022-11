Agropoli, boom di prenotazioni per il Villaggio di Babbo Natale

Manca poco al Natale 2022 e ad Agropoli, si inizia già a respirare l’atmosfera natalizia complice Babbo Natale e la sua casa al Borgo antico tra le più belle d’Italia. Dal 1° dicembre all’8 gennaio 2023, infatti, prenderà il via il Natale agropolese tra mercatini, piste di pattinaggio e la bellissima casa si Babbo Natale.

Boom di prenotazioni per il Villaggio di Babbo Natale ad Agropoli

Da pochi giorni è possibile prenotare il soggiorno ad Agropoli e vistare l’alloggio di Santa Claus. Boom di prenotazioni, sono già 350 le persone che hanno deciso di vivere la magia del Castello Angioino Aragonese che, per l’occasione si trasformerà nel «paese dei balocchi», 80 famiglie hanno scelto di prenotare l’intero soggiorno per godere ogni singolo attimo del periodo più bello dell’anno, registrato anche un sold out per un Hotel in Città.

Il Natale agropolese, si conferma tra i più apprezzati non solo in Cilento, ma in Italia. Ebbene si, perchè, Babbo Natale, scelto come Santa Claus d’Italia, viaggia anche in treno. Il Villaggio agropolese, è infatti sulla rivista delle Frecce che Trenitalia distribuisce ai passeggeri.

Un riconoscimento importante quello che arriva dalla società Trenitalia che ha deciso di promuovere il turismo cilentano, dando la possibilità a tutti coloro che viaggiano su lunghe tratte, di conoscere la meravigliosa e spettacolare atmosfera che si respira tra le strade di Agropoli nel periodo più magico dell’anno.

La casa di Babbo Natale sulla rivista delle più belle case d’Italia

Ma il Villaggio di Babbo Natale è anche sulla rivista che seleziona le più belle in giro per l’Italia da nord a sud. La casa comprende diversi ambienti Polo Nord, stanza degli orologi, fabbrica dei giocattoli, ufficio postale e la sala del trono per incontrare Babbo Natale.

La magia del Natale attraverserà gli Scaloni antichi, varcherà la Porta Bizantina, avvolgerà i vicoli e le piazze del borgo e circonderà il Castello Angioino Aragonese, lanciando anche un messaggio green.

Tutte le strutture in legno, compresa la casa di Babbo Natale, infatti, saranno alimentate e sostenute da pannelli fotovoltaici. Sarà l’unico borgo del mondo, inoltre, ad essere dotato de “La Clinica dei giocattoli”, un’area green in cui i bambini depositeranno i giochi danneggiati, per ridare loro una nuova vita.