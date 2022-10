Agropoli, al via le prenotazioni per visitare il Villaggio di Babbo Natale

Al via, da oggi 31 Ottobre, le prenotazioni per visitare la Casa di Babbo Natale nel centro storico di Agropoli.

Appuntamento con il villaggio di Babbo Natale ad Agropoli dal 1° dicembre

Il Villaggio di Babbo Natale, infatti, tornerà ad animare il Borgo di Agropoli tra simpatici elfi, fabbrica di giocattoli, stanza per imbucare le letterine e la sala del trono che ospiterà Santa Claus in persona.

Siamo solo a fine ottobre, ma le richieste per visitare la casa di Babbo Natale più grande d’Italia, sono già tantissime.

Tante persone hanno scelto di anticipare i tempi ed accaparrarsi la visita al Castello Angioino Aragonese e anche la possibilità di pernottare in loco così da poter godere delle meraviglie della Città immersa in una magica atmosfera natalizia.

Le modalità d’ingresso al Castello e il biglietto per la casa di Babbo Natale

Il costo del biglietto per la Casa di Babbo Natale è di € 6,55. Inoltre, bisognerà pagare un ticket d’ingresso al Castello, sono esonerati dal pagamento

– I residenti ad Agropoli

– I bambini al di sotto dei 10 anni

– Diversamente abili

-Giornalisti

– Docenti accademici

– Guide turistiche e qualora previsto da apposita normativa in riferimento ai luoghi di interesse e/o a luoghi d’interesse turistico- culturale.

Per acquistare il biglietto e prenotare la data (clicca qui) Grande attesa quindi ad Agropoli per «Il Borgo di Babbo Natale» che prenderà il via ufficialmente giovedì 1 dicembre, per concludersi domenica 8 gennaio 2023.

Grande attesa ad Agropoli per «Il Borgo di Babbo Natale» che prenderà il via ufficialmente giovedì 1 dicembre, per concludersi domenica 8 gennaio 2023.

Nell’occasione il borgo di Agropoli si trasformerà nel villaggio Babbo Natale.

Ecco le attività e le attrazioni

Tante le attrazioni per bambini ed adulti che saranno presenti all’interno del centro storico. Si potrà curiosare tra i Mercatini di Natale, lungo i caratteristici vicoli, divertirsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio (ecologico) e visitare la Casa di Babbo Natale allestita presso il Castello.

Prorogato al 15 novembre il termine per la gara informale per le casette in legno che saranno allestite per i mercatini lungo gli scaloni che portano al centro storico.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo mail cooperativaopvs@gmail.com reperibile sul sito www.cooperativaopvs.it

Nella domanda specificare l’oggetto «Domanda di partecipazione ai mercatini di Natale- il Borgo di Babbo Natale 2022- 2023».

Dalla data di comunicazione agli espositori dall’accettazione della domanda, avranno un tempo di 10 giorni per versare l’anticipo del 50% del costo di partecipazione. Il costo completo dovrà essere versato entro e non oltre il 10 dicembre 2022. Per i dettagli (leggi qui).

Dopo il successo degli scorsi anni, l’evento si amplierà ulteriormente: non soltanto il castello, ma tutto il centro storico ospiterà Babbo Natale e i suoi Elfi.

Nelle precedenti edizioni la Casa di Babbo Natale ha riscosso più grande d’Italia, realizzata in legno, e il riconoscimento, da parte della piattaforma mondiale “Cameo”, del Babbo Natale di Agropoli come il vero e unico Santa Claus d’Italia.

La magia del Natale attraverserà gli Scaloni antichi, varcherà la Porta Bizantina, avvolgerà i vicoli e le piazze del borgo e circonderà il Castello Angioino Aragonese, lanciando anche un messaggio green. Tutte le strutture in legno, compresa la casa di Babbo Natale, infatti, saranno alimentate e sostenute da pannelli fotovoltaici.

Sarà l’unico borgo del mondo, inoltre, ad essere dotato de “La Clinica dei giocattoli”, un’area green in cui i bambini depositeranno i giochi danneggiati, per ridare loro una nuova vita.

Il progetto rimodulato, ecco cosa cambia

Inoltre, in seguito a delle contestazioni da parte della minoranza evidenziate nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il progetto del villaggio di Babbo Natale è stato rimodulato.

Nel dettaglio, la coop che organizza il Borgo di Babbo Natale si farà carico delle spese dell’energia elettrica.

Non solo: chi accede al castello per visitare la casa di Babbo Natale dovrà pagare i due euro previsti per normalmente per l’accesso al maniero (il ticket è a carico dei soli non residenti).