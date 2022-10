Mercatini di Natale ad Agropoli, bando per le casette in legno

Ad Agropoli si inizia già a respirare aria natalizia. Al via una gara informale per l’assegnazione di casette per i mercatini di Natale che si inserisce nell’iniziativa «Il Borgo di Babbo Natale 2022/2023».

Il Natale ad Agropoli prenderà il via il 1° dicembre per terminare l’8 gennaio 2023 presso il Centro storico, nella splendida cornice che va dagli scaloni d’accesso Borgo antico e il Castello Angioino Aragonese.

Assegnazione delle casette per i mercatini al centro storico di Agropoli, ecco come fare

Proprio all’interno del Castello, sarà allestita la casa di Babbo Natale, la più grande d’Italia; lungo il percorso ci saranno tantissime attrazioni, come la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Sarà un Natale itinerante per tutte le strade del Borgo. Lungo gli scaloni, in Piazza Costantinopoli, Piazza Umberto I°, Piazza Mainenti e Piazza San Pietro e Paolo saranno presenti i mercatini di Natale che già lo scorso anno hanno riscosso tantissimo successo ma che quest’anno avranno una forma rinnovata.

Per questo motivo è stata indetta una gara per l’assegnazione delle casette in legno (2mX2m) che saranno messe a disposizione degli espositori che intendono partecipare all’evento.

Requisiti per la partecipazione

Ogni casetta proporrà ai visitatori diversi tipi di offerte, dall’artigianato all’oggettistica, da prodotti natalizi agli addobbi, passando per prodotti alimentari tipici del Natale e non solo. Ciò al fine di compiere anche un gesto di valorizzazione del territorio ed offrire servizi anche ai turisti che giungeranno in Città nel periodo natalizio.

Ogni espositore dovrà presentare nello stand assegnato solo i prodotti indicati nella domanda di partecipazione. Per individuare gli espositori si terranno in considerazione originalità della merce indicata all’interno della domanda, offerta di prodotti che valorizzino le eccellenze locali, ordine cronologico della domanda, curriculum professionale dell’artigiano, premi, menzioni o riconoscimenti che possano rappresentare un valore aggiunto nella scelta e la lettera motivazionale di partecipazione.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 1° novembre all’indirizzo mail cooperativaopvs@gmail.com reperibile sul sito www.cooperativaopvs.it Nella domanda specificare l’oggetto «Domanda di partecipazione ai mercatini di Natale- il Borgo di Babbo Natale 2022- 2023».

Dalla data di comunicazione agli espositori dall’accettazione della domanda, avranno un tempo di 10 giorni per versare l’anticipo del 50% del costo di partecipazione. Il costo completo dovrà essere versato entro e non oltre il 10 dicembre 2022.

Inoltre, è obbligatorio per gli assegnatari effettuare pulizia al termine dell’evento.