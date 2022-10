Il centro storico di Agropoli si trasforma nel borgo di Babbo Natale

Grande attesa ad Agropoli per «Il Borgo di Babbo Natale» che prenderà il via ufficialmente giovedì 1 dicembre, per concludersi domenica 8 gennaio 2023. Nell’occasione il borgo di Agropoli si trasformerà nel villaggio di Babbo Natale.

Il Borgo di Babbo Natale ad Agropoli: l’evento

Questo pomeriggio si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento clou del Natale agropolese, presso il Castello Angioino Aragonese. È stata l’occasione per presentare l’evento, le sue caratteristiche e tutte le iniziative in programma nei circa 40 giorni della manifestazione.

Tante le attrazioni per bambini ed adulti che saranno presenti all’interno del centro storico. Si potrà curiosare tra i Mercatini di Natale, lungo i caratteristici vicoli, divertirsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio (ecologico) e visitare la Casa di Babbo Natale allestita presso il Castello.

Dopo il successo degli scorsi anni, l’evento si amplierà ulteriormente: non soltanto il castello, ma tutto il centro storico ospiterà Babbo Natale e i suoi Elfi.

Le edizioni precedenti

Nelle precedenti edizioni la Casa di Babbo Natale ha riscosso più grande d’Italia, realizzata in legno, e il riconoscimento, da parte della piattaforma mondiale “Cameo”, del Babbo Natale di Agropoli come il vero e unico Santa Claus d’Italia. La magia del Natale attraverserà gli Scaloni antichi, varcherà la Porta Bizantina, avvolgerà i vicoli e le piazze del borgo e circonderà il Castello Angioino Aragonese, lanciando anche un messaggio green. Tutte le strutture in legno, compresa la casa di Babbo Natale, infatti, saranno alimentate e sostenute da pannelli fotovoltaici. Sarà l’unico borgo del mondo, inoltre, ad essere dotato de “La Clinica dei giocattoli”, un’area green in cui i bambini depositeranno i giochi danneggiati, per ridare loro una nuova vita.

L’ingresso al borgo è gratuito. Per accedere, invece, alla Casa di Babbo Natale è obbligatoria la prenotazione on line sul sito ufficiale www.ilborgodibabbonatale.it.