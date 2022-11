Agropoli, Babbo Natale viaggia in treno. Il villaggio sulla rivista Trenitalia

Il villaggio di Babbo Natale di Agropoli, viaggia in treno ed è protagonista della rivista che Trenitalia distribuisce ai passeggeri che viaggiano su tutte le Frecce.

Il villaggio di Babbo Natale sulla rivista Trenitalia

Il Borgo storico agropolese, infatti, dal 1° dicembre all’8 gennaio, vivrà la magia del Santo Natale in un’atmosfera magica, tra mercatini dell’artigianato lungo la via che porta al centro storico, posta di pattinaggio, fino ad arrivare nell’affascinante Castello Angioino Aragonese che ospiterà la casa di Santa Claus più grande d’Italia.

Un riconoscimento importante quello che arriva dalla società Trenitalia che ha deciso di promuovere il turismo cilentano, dando la possibilità a tutti coloro che viaggiano su lunghe tratte, di conoscere la meravigliosa e spettacolare atmosfera che si respira tra le strade di Agropoli nel periodo più magico dell’anno.

“La magia della festa avvolgerà vicoli e piazze, lanciando anche un messaggio green– così si legge sulla rivista– tutte le strutture in legno, infatti, saranno alimentate da pannelli fotovoltaici. I bambini poi potranno portare i loro giochi alla clinica del giocattolo e incontrando Babbo Natale in persona“.

Ecco cosa si potrà fare e le attrazioni disponibili

Tante le attrazioni per bambini ed adulti che saranno presenti all’interno del centro storico. Si potrà curiosare tra i Mercatini di Natale, lungo i caratteristici vicoli, divertirsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio (ecologico) e visitare la Casa di Babbo Natale allestita presso il Castello.

Dopo il successo degli scorsi anni, l’evento si amplierà ulteriormente: non soltanto il castello, ma tutto il centro storico ospiterà Babbo Natale e i suoi Elfi.

Nelle precedenti edizioni la Casa di Babbo Natale ha riscosso più grande d’Italia, realizzata in legno, e il riconoscimento, da parte della piattaforma mondiale “Cameo”, del Babbo Natale di Agropoli come il vero e unico Santa Claus d’Italia.

La magia del Natale attraverserà gli Scaloni antichi, varcherà la Porta Bizantina, avvolgerà i vicoli e le piazze del borgo e circonderà il Castello Angioino Aragonese, lanciando anche un messaggio green.

Tutte le strutture in legno, compresa la casa di Babbo Natale, infatti, saranno alimentate e sostenute da pannelli fotovoltaici.Sarà l’unico borgo del mondo, inoltre, ad essere dotato de “La Clinica dei giocattoli”, un’area green in cui i bambini depositeranno i giochi danneggiati, per ridare loro una nuova vita.