Villaggio di Babbo Natale, l’attesa è finita! Ad Agropoli taglio del nastro al Castello incantato

Tutto pronto. Domani, 1° dicembre 2022 e fino all’8 gennaio 2023, nel magnifico scenario del Castello Angioino Aragonese di Agropoli, il Villaggio di Babbo Natale aprirà le porte ai visitatori.

Appuntamento domani 1 dicembre alle ore 17:00 al Castello Aragonese di Agropoli

Alle 17:00, infatti, il Borgo antico di Agropoli, si trasformerà magicamente in un luogo d’incanto, abitato da elfi che arrivano dal Polo Nord, la fabbrica dei giocattoli inizierà a funzionare, la sala degli orologi comincerà a scandire il tempo che ci separa dal Natale.

Novità di quest’anno, è senz’altro la «Clinica dei giocattoli», unico borgo al mondo ad esserne dotato; un’area green dove tutti i bambini potranno depositare i giocattoli danneggiati per ridare loro una nuova vita.

Senza dubbio, la grande sala del trono dove Santa Claus attenderà i piccoli visitatori, è quella che attira tutti, grandi e piccini. Si, perché il Babbo Natale di «Agropoli» è stato eletto anche Babbo Natale d’Italia e tutti sono in trepidante attesa per scattare un selfie con lui.

Boom di prenotazioni in Città per visitare il villaggio incantato

Le prenotazioni per visitare il Villaggio, sono partite solo qualche settimana fa e si è subito registrato un boom. Più di 80 famiglie hanno scelto di pernottare nella capitale del Cilento, già sold out per più di un Hotel in Città.

Il Natale agropolese, si conferma tra i più apprezzati non solo in Cilento, ma in Italia. Il villaggio agropolese, è infatti sulla rivista delle Frecce che Trenitalia distribuisce ai passeggeri.

Un riconoscimento importante quello che arriva dalla società Trenitalia che ha deciso di promuovere il turismo cilentano, dando la possibilità a tutti coloro che viaggiano su lunghe tratte, di conoscere la meravigliosa e spettacolare atmosfera che si respira tra le strade di Agropoli nel periodo più magico dell’anno.

Non è finita qui, la casa di Babbo Natale, la più grande d’Italia, selezionata anche come la più bella da Nord a Sud; È anche il sito d’informazione TgCom24 ad elogiare il Natale agropolese. Un Santa Claus molto social, l’app mondiale CAMEO, infatti, permette di videochiamare migliaia di vip sulla piattaforma zoom, dopo aver ricevuto tantissime richieste per contattare il Babbo Natale di Agropoli, Santa Claus è stato consacrato nuovamente come l’unico in Italia con cui poter chattare.

Il Villaggio di Babbo Natale in edicola su «Topolino»

Chi di voi è appassionato del fumetto più famoso al mondo, Topolino? Ebbene, se qualcuno di voi avesse tra le mani il numero 3497, sfogli con attenzione…Agropoli e il Villaggio di Babbo Natale selezionato come il più bello da visitare.

Non resta che attendere il taglio del nastro e vivere la magia. Quest’anno, inoltre, particolare attenzione anche all’ambiente. Tutte le strutture in legno, casa di Babbo Natale compresa, saranno alimentate e sostenute da pannelli fotovoltaici.

Dopo il successo delle scorse edizioni, quest’anno, l’evento si amplierà ulteriormente, non soltanto il castello, ma tutto il centro storico ospiterà Babbo Natale e i suoi elfi. Sarà l’occasione anche per curiosare tra i mercatini di Natale che proporranno prodotti tipici e artigianali, lungo i caratteristici vicoletti e divertirsi sulla pista di pattinaggio.

L’ingresso al borgo è gratuito. Per accedere alla Casa di Babbo Natale, invece, è obbligatoria la prenotazione on line al sito ufficiale www.ilborgodibabbonatale.it