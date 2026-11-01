Natale a Eboli 2026/2027: al via l’avviso per eventi e cultura

Il Comune di Eboli, tramite la direzione dell’Area Organizzazione, Risorse Umane e Innovazione, ha ufficialmente pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione di iniziative culturali, ricreative, di intrattenimento, di spettacolo e di promozione turistica in vista delle festività natalizie 2026/2027.

Le proposte selezionate andranno ad arricchire la programmazione cittadina nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2026 e il 6 gennaio 2027 su tutto il territorio comunale ebolitano.

Le tipologie di iniziative ammissibili

L’amministrazione comunale intende valorizzare la tradizione e l’offerta turistica locale attraverso un calendario variegato.Tra le proposte ammesse rientrano:

Concerti ed esibizioni musicali

Rappresentazioni teatrali

Spettacoli di animazione per bambini

Mostre ed esposizioni a tema natalizio

Mercatini ed eventi di promozione delle tradizioni locali

Iniziative di carattere religioso-culturale

Progetti di promozione turistica e di immagine della città

Eventi sportivi e giochi di animazione

Ulteriori attività coerenti con lo spirito e le festività natalizie

Chi può partecipare e modalità di sostegno economico

La partecipazione è aperta a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro. Nello specifico, possono presentare la propria candidatura:

Associazioni, comitati ed Enti del Terzo Settore (ETS)

Società sportive dilettantistiche e senza fini di lucro

Fondazioni, istituzioni o altri enti di carattere privato no-profit

Istituzioni scolastiche statali e paritarie

Strutture per la prima infanzia autorizzate e accreditate

Enti e istituzioni pubbliche per attività a beneficio del Comune di Eboli

Le iniziative ritenute ammissibili potranno accedere a un contributo economico erogato dal Comune, la cui entità sarà quantificata in base alla qualità dei progetti pervenuti e alle disponibilità del bilancio comunale.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 9 novembre 2026.

La candidatura deve essere inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale:protocollo.eboli@legalmail.it.