Natale a Eboli 2026/2027: al via l’avviso per eventi e cultura

Il Comune di Eboli, tramite la direzione dell’Area Organizzazione, Risorse Umane e Innovazione, ha ufficialmente pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione di iniziative culturali, ricreative, di intrattenimento, di spettacolo e di promozione turistica in vista delle festività natalizie 2026/2027.
Le proposte selezionate andranno ad arricchire la programmazione cittadina nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2026 e il 6 gennaio 2027 su tutto il territorio comunale ebolitano.
Le tipologie di iniziative ammissibili
L’amministrazione comunale intende valorizzare la tradizione e l’offerta turistica locale attraverso un calendario variegato.Tra le proposte ammesse rientrano:
- Concerti ed esibizioni musicali
- Rappresentazioni teatrali
- Spettacoli di animazione per bambini
- Mostre ed esposizioni a tema natalizio
- Mercatini ed eventi di promozione delle tradizioni locali
- Iniziative di carattere religioso-culturale
- Progetti di promozione turistica e di immagine della città
- Eventi sportivi e giochi di animazione
- Ulteriori attività coerenti con lo spirito e le festività natalizie
Chi può partecipare e modalità di sostegno economico
La partecipazione è aperta a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro. Nello specifico, possono presentare la propria candidatura:
- Associazioni, comitati ed Enti del Terzo Settore (ETS)
- Società sportive dilettantistiche e senza fini di lucro
- Fondazioni, istituzioni o altri enti di carattere privato no-profit
- Istituzioni scolastiche statali e paritarie
- Strutture per la prima infanzia autorizzate e accreditate
- Enti e istituzioni pubbliche per attività a beneficio del Comune di Eboli
Le iniziative ritenute ammissibili potranno accedere a un contributo economico erogato dal Comune, la cui entità sarà quantificata in base alla qualità dei progetti pervenuti e alle disponibilità del bilancio comunale.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 9 novembre 2026.
La candidatura deve essere inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale:protocollo.eboli@legalmail.it.