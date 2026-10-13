Castellabate si prepara alla IV edizione dei Mercatini di Natale: il borgo celebra la magia delle feste e il cinema

Castellabate apre ufficialmente i preparativi per le festività natalizie. L’Amministrazione Comunale ha annunciato le date della IV edizione dei Mercatini di Natale al Borgo, l’appuntamento invernale che ogni anno trasforma il caratteristico centro storico della cittadina cilentana in un villaggio a cielo aperto. La manifestazione si svolgerà in otto giornate distribuite nel mese di dicembre: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 e 20 dicembre 2026. Un evento che unisce enogastronomia locale, artigianato tipico e valorizzazione del territorio, affermandosi come una delle principali attrazioni turistiche della provincia di Salerno durante la stagione fredda.

Un tema speciale tra atmosfera natalizia e grande schermo

La quarta edizione del mercatino si preannuncia unica grazie a un allestimento tematico interamente dedicato alla settima arte. La scelta stilistica si lega alla concomitanza con l’uscita nelle sale cinematografiche di “Bentornati al Sud”, attesa per il 25 dicembre. Scenografie, illuminazioni artistiche e installazioni sparse per le vie del borgo saranno ispirate ai grandi classici del cinema natalizio, fondendo gli elementi della tradizione festiva con il profondo legame storico che unisce Castellabate alle produzioni cinematografiche.

Le parole delle istituzioni: turismo e sostegno al commercio locale

L’iniziativa punta a confermare il trend di presenze registrato negli anni precedenti, offrendo un’opportunità di destagionalizzazione per l’economia locale e per le attività commerciali del centro storico.

A sottolineare il valore strategico della manifestazione è il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo:

«La nostra squadra è già a lavoro per organizzare al meglio una delle manifestazioni più attese del calendario degli eventi promosso dall’Amministrazione Comunale. Per questa quarta edizione abbiamo voluto puntare su un tema speciale, che unisce la magia del Natale alla nostra identità cinematografica. Il cinema fa parte della storia e dell’immagine di Castellabate e rappresenta una straordinaria opportunità di promozione turistica. L’obiettivo è continuare a valorizzare il territorio durante tutto l’anno, facendo del borgo un luogo da vivere e scoprire anche oltre la stagione estiva».

Sulla stessa linea l’intervento dell’Assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia, che evidenzia l’impatto economico dell’evento per gli operatori della zona: