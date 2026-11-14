Cilento Outlet: inaugurato il villaggio di Babbo Natale

È stata inaugurata questo pomeriggio la seconda edizione del villaggio di Babbo Natale presso il Cilento Outlet. Grande partecipazione per un evento ormai consolidato e di successo che attira puntualmente migliaia di persone non soltanto dalla provincia di Salerno ma anche da altre zone d’Italia.
Qui puoi rivedere la diretta live di InfoCilento.
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