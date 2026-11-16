Capaccio Paestum, sottopasso di Paestum: rinviata l’udienza preliminare per Alfieri e altri sei imputati

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Nuovo rinvio per l’udienza preliminare relativa all’inchiesta sui lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Paestum, a Capaccio Paestum, che vede tra gli imputati anche l’ex sindaco Franco Alfieri. L’udienza, inizialmente fissata per la mattina di oggi, 16 novembre, davanti al giudice del Tribunale di Salerno, è stata aggiornata al prossimo 3 dicembre per un difetto di notifica.

Le accuse e le persone coinvolte

Al centro del procedimento c’è la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica di Salerno nei confronti di Alfieri e di altre sei persone, tra cui l’ex capo staff Andrea Campanile, tecnici comunali e rappresentanti delle aziende coinvolte nell’appalto. L’ipotesi di reato contestata è quella di turbata libertà degli incanti aggravata, in concorso, in relazione alla gara per l’opera denominata “Viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione ferroviaria di Paestum”.

Il rinvio al 3 dicembre

L’intervento, inaugurato nell’aprile del 2024, è finito successivamente al centro dell’indagine. Il prossimo 3 dicembre si tornerà dunque in aula per proseguire l’esame della richiesta della Procura e affrontare anche la questione della competenza territoriale.