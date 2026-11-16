Ferrovia Sicignano-Lagonegro: restano i bus Trenitalia dal 13/12

La Regione Campania fa marcia indietro sulla gestione dei collegamenti su gomma lungo l’ex tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro. A partire dal prossimo 13 dicembre, data di entrata in vigore del nuovo orario invernale, resterà regolarmente attivo il servizio sostitutivo con autobus di Trenitalia, scongiurando il passaggio diretto al nuovo gestore del Trasporto Pubblico Locale della provincia di Salerno.
Il risultato arriva al termine della mobilitazione portata avanti dal Comitato riattivazione ferrovia Sicignano-Lagonegro, affiancato dal Comitato SAVA (Stazione Alta Velocità Arezzo), in un contesto segnato dal silenzio istituzionale dei sindaci del Vallo di Diano.
Cosa cambia per i pendolari e i viaggiatori dal 13 dicembre
Il ripristino dell’operatività direttamente sotto l’egida di Trenitalia comporta vantaggi concreti e immediati per chi si sposta dal comprensorio valdianese verso il resto della rete ferroviaria nazionale. La conferma del servizio sostitutivo permette infatti di mantenere standard di tutela che il solo trasporto pubblico locale su gomma non avrebbe garantito.
Nello specifico, i passeggeri potranno continuare a usufruire di:
- Biglietti ferroviari cumulativi, acquistabili direttamente attraverso i canali ufficiali di Trenitalia per l’intera tratta fino alla destinazione finale;
- Coincidenze garantite e protette presso i nodi di interscambio ferroviario;
- Diritto agli indennizzi in caso di ritardo accumulato all’arrivo nella stazione di destinazione finale prevista dal titolo di viaggio.
Le stazioni del Vallo di Diano nuovamente online su Trenitalia
A conferma della decisione assunta da Palazzo Santa Lucia, le fermate ferroviarie del territorio sono già ricomparse all’interno dei sistemi di ricerca e prenotazione sul sito ufficiale di Trenitalia.
Nel dettaglio, tornano regolarmente selezionabili le stazioni di:
- Polla
- Atena Lucana
- Sala Consilina
- Sassano – Teggiano
- Padula
- Montesano – Buonabitacolo
- Casalbuono
Il nodo del Trasporto Pubblico Locale e il ruolo dei Comitati
La scelta della Regione Campania blocca di fatto il trasferimento di questi collegamenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Busitalia Campania e SITA Sud, subentrato nella gestione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma in provincia di Salerno.
Una vittoria rivendicata dal Comitato riattivazione ferrovia Sicignano-Lagonegro, che insieme al Comitato SAVA aveva sollevato criticità sull’isolamento ferroviario e sulla perdita delle garanzie legate al biglietto unico nazionale per i residenti dell’area sud della provincia di Salerno.
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