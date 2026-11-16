San Mauro Cilento, firmato il terzo Patto del Pescato Locale: sinergia tra mare e collina

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Un nuovo tassello per rafforzare il legame tra i pescatori del Cilento e la ristorazione del territorio. Nel pomeriggio di ieri, nella splendida cornice di “U Casino Country House”, a San Mauro Cilento, è stato firmato il terzo Patto del Pescato Locale, un’iniziativa strategica promossa dal GAL Pesca Magna Graecia per sostenere il comparto ittico, accorciare la filiera e tutelare l’identità gastronomica locale.

Unire la costa alle aree interne

La scelta di una struttura immersa nelle colline cilentane risponde a una visione precisa: creare un ponte tra i borghi marinari e l’immediato entroterra attraverso la cultura del cibo. «Oggi siamo in una country house e diamo anche un target diverso, perché il collegamento con le aree un po’ più interne è uno degli obiettivi del GAL», ha spiegato il direttore del GAL Pesca Magna Graecia, Luca Cerretani. «Unire la costa all’area immediatamente interna attraverso l’identità culturale del nostro pescato del Mediterraneo deve essere una delle chiavi di volta per il territorio. Riusciamo ad abbinare una località molto identitaria come San Mauro Cilento a una specie pregiata del nostro mare come l’alice».

L’alice “mbuttunata”, simbolo tra mare e monti

Protagonista gastronomica dell’incontro è stata l’alice del Cilento, declinata nella ricetta tradizionale dell’alice “mbuttunata”, un piatto che sintetizza l’incontro tra i sapori del mare e i prodotti della terra. «È una bellissima location con un piatto speciale della tradizione marinara legato ai prodotti della terra, che rappresenta non solo l’identità marinara ma anche quella rurale e agricola dei luoghi», ha sottolineato il presidente del GAL Pesca, Marco Rizzo. «Queste attività stanno dando i loro frutti e i pescatori stessi sono soddisfatti: per un pescatore vedere il proprio prodotto nei ristoranti a chilometro zero del territorio, anziché disperdersi in una filiera più ampia, è una grande soddisfazione».

La voce dell’amministrazione comunale

Soddisfazione anche da parte del sindaco di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane, che ha evidenziato il valore della sinergia tra i produttori locali e la ristorazione d’eccellenza del comune collinare. «Siamo in una struttura bellissima, un casolare del 1860, dove la chef e proprietaria Raffaella Marrocco utilizza nel suo menù tutti prodotti a chilometro zero della nostra terra e del nostro mare», ha dichiarato il primo cittadino. «Pur essendo in collina, Raffaella va a prendere il pescato ad Acciaroli e Montecorice da pescatori che svolgono un lavoro eccezionale, cucinando le nostre alici con un prodotto straordinario che a San Mauro non può mancare: l’olio del Cilento».

Il sostegno ai pescatori, “custodi del mare”

All’evento ha preso parte anche il presidente nazionale di FareAmbiente, Vincenzo Pepe, che ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà economiche del settore ittico e sull’importanza di iniziative concrete per salvaguardare il mestiere del pescatore. «I pescatori oggi sono degli eroi, affrontano perdite a non finire ma hanno tanta passione e buona volontà», ha affermato Pepe. «Bisogna incentivarli con azioni come queste del GAL Pesca, che rappresentano un modo concreto per dare futuro a questa professione e a questi veri custodi del mare».

Gli incontri del GAL Pesca Magna Graecia proseguono nel segno della valorizzazione e della promozione del territorio: il prossimo appuntamento è previsto per sabato 21 novembre a Pisciotta.