Punto nascita di Sapri, Confesercenti scrive ad Asl Salerno e Regione Campania per la deroga

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La vicenda del punto nascita di Sapri, ha coinvolto a pieno anche Confesercenti Salerno e Confesercenti Sapri – Golfo di Policastro. Piena adesione, dunque, alla mobilitazione che si è svolta lo scorso venerdì presso il presidio ospedaliero dell’Immacolata a difesa di un reparto essenziale per migliaia di famiglie del comprensorio e dell’intero Cilento meridionale.

La nota inviata ad Asl e Regione

Un impegno e un sostegno che non si limitano alla sola solidarietà. Nelle scorse ore Confesercenti ha infatti inviato una nota ufficiale alla direzione generale dell’Asl Salerno e alla Regione Campania, chiedendo l’immediata attivazione della deroga prevista per le aree disagiate e orograficamente complesse, oltre alla convocazione urgente di un tavolo istituzionale dedicato.

L’intervento di Esposito e Molinaro

“La difesa del punto nascita di Sapri non riguarda solamente un servizio sanitario ma il diritto di un territorio a continuare ad esistere e a guardare al futuro con fiducia”, hanno affermato il presidente di Confesercenti Salerno Raffaele Esposito e la presidente di Confesercenti Sapri – Golfo di Policastro Gina Molinaro. “Chiudere o indebolire questo presidio significa lanciare un messaggio devastante per le giovani coppie del territorio, per le famiglie e per coloro che scelgono di vivere in questo territorio. Non ci può essere contrasto allo spopolamento senza la presenza dei servizi essenziali. Per questo motivo continueremo a sostenere con forza ogni iniziativa che vada a tutela del Punto Nascita di Sapri affinché resti operativo e venga definitivamente messo al riparo da ogni rischio di chiusura”.