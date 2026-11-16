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Crollo controsoffitto all’Università di Salerno: allarme sicurezza

Cedimento strutturale al campus di Fisciano: pannelli divelti all'Edificio F dell'Università di Salerno. Scopri i dettagli e le denunce degli studenti

Ernesto Rocco
Crollo controsoffitto Unisa Edificio F: allarme sicurezza
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Un cedimento strutturale al piano terra dell’Edificio F del campus di Fisciano ha riaperto il dibattito sulla sicurezza edilizia all’interno dell’Università degli Studi di Salerno. L’episodio, avvenuto nella giornata di venerdì 13, non ha provocato feriti solo perché il tratto di corridoio interessato era momentaneamente privo di studenti in transito.

A segnalarlo sono gli studenti. Il distacco dei pannelli della controsoffittatura ha lasciato esposti cavi, plafoniere e telecamere di sorveglianza rimaste sospese sopra l’area di passaggio. Per tanti iscritti provenienti da tutta la provincia di Salerno, inclusa l’area del Cilento e del Vallo di Diano, l’accaduto rappresenta il segnale più grave di una fragilità infrastrutturale denunciata da tempo.

Le criticità segnalate negli edifici del campus

Il crollo verificatosi nell’Edificio F, segnalano gli universitari, si inserirebbe in un quadro di disagi logistici documentati dalle rappresentanze universitarie nel corso degli ultimi mesi. Le problematiche denunciate riguardano diversi ambiti della manutenzione quotidiana:

  • Infiltrazioni d’acqua: in concomitanza con le precipitazioni autunnali, diversi corridoi presentano perdite dal soffitto che richiedono l’uso di contenitori per la raccolta dell’acqua e causano l’umidificazione dei pannelli fonoassorbenti.
  • Impianti di climatizzazione: nelle stagioni caratterizzate da temperature estreme, i sistemi di riscaldamento e raffrescamento risultano spesso non funzionanti all’interno delle aule o assenti nelle zone di collegamento.
  • Usura degli arredi e dei servizi: si registrano sedute danneggiate nelle aule a maggiore capienza e servizi igienici frequentemente interdetti all’uso a causa di guasti tecnici prolungati.

Espansione edilizia e gestione della manutenzione ordinaria

L’assetto del campus salernitano, strutturato secondo il modello anglosassone con ampi spazi verdi e strutture sportive, richiede interventi costanti per preservare la funzionalità degli immobili più datati. Secondo quanto evidenziato dalla comunità accademica, la programmazione degli ultimi anni ha privilegiato la costruzione di nuovi padiglioni e l’ampliamento volumetrico, destinando risorse inferiori alla manutenzione preventiva del patrimonio edilizio già operativo.

La questione era già stata portata all’attenzione dell’amministrazione durante l’assemblea studentesca del 20 ottobre. In quell’occasione, accanto ai temi legati al costo della vita, alla carenza di alloggi e al supporto psicologico, i rappresentanti avevano segnalato direttamente all’Ufficio Tecnico la necessità di verificare la tenuta delle strutture e degli impianti.

Crollo controsoffitto Unisa Edificio F: allarme sicurezza
Crollo controsoffitto Unisa Edificio F: allarme sicurezza
Crollo controsoffitto Unisa Edificio F: allarme sicurezza
Crollo controsoffitto Unisa Edificio F: allarme sicurezza
Crollo controsoffitto Unisa Edificio F: allarme sicurezza

La richiesta di un piano strutturale di monitoraggio

Il nodo operativo riguarda il passaggio da una gestione emergenziale a una pianificazione ordinaria degli interventi. L’attuale modalità d’azione tende a concentrarsi sulla riparazione dei singoli guasti solo dopo che il danno si è manifestato, esponendo gli ambienti universitari a rischi ricorrenti ad ogni peggioramento meteorologico.

Per garantire l’incolumità di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, la richiesta condivisa negli ambienti universitari punta all’attivazione di un piano di monitoraggio periodico su controsoffitti, coperture e impianti elettrici, assicurando standard adeguati alla qualità didattica dell’Ateneo.

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