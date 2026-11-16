Quartieri di Vita compie dieci anni: il festival del teatro sociale fa tappa anche a Salerno

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📅 Venerdì 27 Novembre 2026

ore 17:00 – 19:00 📍 Via Beata Teresa di Calcutta s, Salerno 🎟️ Ingresso gratuito 🎤 Con Suzanne Versele, Gino Ferri 🏛️ Organizza: Regione Campania + Aggiungi al calendarioCome arrivareTutti gli eventi →

La decima edizione di Quartieri di Vita. Life infected with social theatre! approda in tutte le province della Campania dal 19 al 28 novembre, portando anche sul territorio salernitano un percorso artistico dedicato alle fragilità sociali. Ideato da Ruggero Cappuccio, finanziato dalla Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano, l’evento celebra un decennio di attività mettendo in rete compagnie locali e performer internazionali.

Il calendario della rassegna si divide in due momenti chiave:

Dal 19 novembre: avvio dei laboratori teatrali partecipativi nei diversi territori coinvolti.

avvio dei laboratori teatrali partecipativi nei diversi territori coinvolti. Dal 26 al 28 novembre: tre giorni di restituzioni sceniche aperte al pubblico, nate dall’incontro tra operatori del terzo settore, cittadini e registi europei.

L’appuntamento a Salerno con Traversarte e Suzanne Versele

Per il pubblico della provincia di Salerno, l’evento centrale è frutto della consolidata sinergia tra la Fondazione e la Rappresentanza delle Fiandre in Italia. L’artista belga Suzanne Versele affiancherà infatti Gina Ferri, esponente dell’associazione salernitana Traversarte, nella conduzione di un laboratorio ad alto impatto umano.

Il percorso coinvolge direttamente uomini inseriti in comunità di recupero per problemi di dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti. L’esito di questo scambio di esperienze sarà presentato al pubblico venerdì 27 novembre alle ore 17, presso lo spazio La Pagliuzza – La Tenda a Salerno.

Cooperazione internazionale e inclusione in tutta la Campania

Oltre alla tappa salernitana, il festival si conferma un osservatorio permanente sulla cooperazione transnazionale, coinvolgendo artisti provenienti da Francia, Belgio e Georgia in diversi centri della regione.

Il ponte tra Napoli e Orléans con “Molière for Youth”

Dalla collaborazione tra i registi Raphaël Trano e Nicola Laieta (dell’associazione napoletana Trerrote – Teatro, Ricerca, Educazione) nasce Molière for Youth – How to translate Theatre in Europe?. Finanziato nell’ambito di Erasmus+ Gioventù e promosso dal Théâtre de l’Éventail di Orléans con l’Institut français di Napoli, il progetto riunisce sedici giovani provenienti dal quartiere napoletano di Ponticelli e dai quartieri proletari francesi.

Partendo dalle opere Le furberie di Scapino e La scuola delle mogli, i partecipanti utilizzano danza, marionette e linguaggi non verbali per superare le barriere linguistiche e riflettere su parità di genere e relazioni di potere. Il percorso, valutato dalle Università di Orléans e Federico II di Napoli, culminerà giovedì 26 novembre alle ore 17 presso il Centro Polifunzionale Ciro Colonna a Ponticelli.

Le residenze artistiche con la Georgia tra Caserta e Avellino

Grazie alla partnership con il Goethe-Institut Neapel e al programma di mobilità Creative Compass Georgia, due artiste georgiane lavoreranno a stretto contatto con le comunità campane:

Aversa (CE): Marita Gogichaishvili collabora con Gina Oliva e Giovanni Granatina del Nostos Teatro per un laboratorio rivolto a gruppi teatrali giovanili. La restituzione scenica si terrà al Nostos venerdì 27 novembre alle ore 12 .

collabora con e del Nostos Teatro per un laboratorio rivolto a gruppi teatrali giovanili. La restituzione scenica si terrà al . Avellino: Tamta Abaishvili-Liparteliani affianca Rossella Massari e Roberta Prisco dell’associazione Vernicefresca in un progetto dedicato ad adulti in condizione di povertà culturale e fragilità sociale. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 27 novembre alle ore 20 al Libero Spazio d’Arte.

Il gran finale nel Sannio

La chiusura della rassegna è prevista per sabato 28 novembre. Dopo l’incontro di bilancio della decima edizione, fissato alle ore 11:30 al Teatro Colosimo di Napoli, l’attenzione si sposterà in provincia di Benevento. Enzo Mirone e l’Associazione Culturale _Cr[i]aTura presenteranno alle ore 17, presso la Sala Parrocchiale San Giuseppe a Pastene (frazione di Sant’Angelo a Cupolo), l’esito del laboratorio aperto a persone con disabilità e fragilità.

Il valore etico e civile del teatro sociale

Nato nel 2017, Quartieri di Vita ha portato sul palcoscenico detenuti, persone con dipendenze e giovani migranti, trasformando l’arte scenica in uno strumento concreto di benessere collettivo.

«Ho sempre considerato il teatro uno strumento di conoscenza e cura, con una sua dimensione estetica, ma soprattutto etica. In questi 10 anni il teatro ha avuto il significato di una vera e propria terapia, attraverso la somministrazione di un’arte che per sua natura prevede l’incontro tra formatori, interpreti e pubblico, ma anche con artisti europei provenienti da luoghi distanti che hanno in comune le stesse fragilità». — Ruggero Cappuccio, direttore artistico della Fondazione Campania dei Festival

Sulla stessa linea si esprime Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania, sottolineando come il decennale del festival dimostri la capacità dell’arte di abbattere barriere geografiche e sociali, generando valore umano duraturo attraverso la messa in rete dei territori campani con le eccellenze culturali europee.