La genetica e il DNA dei centenari: evento a Battipaglia

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Capire perché alcune persone superano il secolo di vita in piena salute non è più solo una curiosità, ma una delle sfide più affascinanti della medicina moderna. Venerdì 20 novembre 2026, alle ore 18:30, il Salotto Comunale di Palazzo di Città a Battipaglia ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “La genetica e il DNA dei centenari – Un viaggio a bordo del genoma alla scoperta del segreto della longevità”.

L’iniziativa, a ingresso gratuito e aperta a tutta la cittadinanza, nasce dalla sinergia tra il Rotary Club Battipaglia (Distretto 2101) e il Rotary Club Salerno Est, in collaborazione con il centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore e con il patrocinio del Comune di Battipaglia. L’obiettivo è tradurre scoperte scientifiche complesse in strumenti di conoscenza pratica per i cittadini della provincia di Salerno.

Il programma e i relatori della serata

A guidare il pubblico attraverso le tappe di questo percorso divulgativo sarà la giornalista Laura Russo, che introdurrà e modererà gli interventi. L’apertura dei lavori vedrà i saluti istituzionali dei presidenti dei due club promotori: Giovanni D’Elia per il Rotary Club Battipaglia e Valentina Dell’Acqua per il Rotary Club Salerno Est.

Il cuore dell’evento si articolerà in quattro relazioni affidate a esperti del settore medico, nutrizionale e culturale:

La storia del genoma umano: il Prof. Matteo Della Monica , medico genetista, aprirà la sessione scientifica con l’intervento “La storia della genetica… da qui all’eternità”, tracciando l’evoluzione delle conoscenze sul nostro codice biologico.

il , medico genetista, aprirà la sessione scientifica con l’intervento “La storia della genetica… da qui all’eternità”, tracciando l’evoluzione delle conoscenze sul nostro codice biologico. Il ruolo dell’alimentazione: a seguire, il Prof. Nikola Tsesmelis , docente e biologo nutrizionista, analizzerà il legame tra cibo e geni con la relazione “Nutrigenetica e nutrigenomica… siamo davvero quello che mangiamo?”.

a seguire, il , docente e biologo nutrizionista, analizzerà il legame tra cibo e geni con la relazione “Nutrigenetica e nutrigenomica… siamo davvero quello che mangiamo?”. Dalla tradizione salernitana alla tavola: il Dott. Massimo Carmando , Presidente dell’Ente Principato di Salerno, sposterà l’attenzione sui fattori ambientali e storici con l’approfondimento “Il Genoma culturale – Regimen Salerni – La cucina della salute dalla Schola medica salernitana alla Dieta mediterranea”.

il , Presidente dell’Ente Principato di Salerno, sposterà l’attenzione sui fattori ambientali e storici con l’approfondimento “Il Genoma culturale – Regimen Salerni – La cucina della salute dalla Schola medica salernitana alla Dieta mediterranea”. Il caso studio del Cilento: la chiusura scientifica sarà affidata alla Prof.ssa Elena Ciaglia, professoressa associata di Patologia clinica presso il DIPMED dell’Università degli Studi di Salerno, che presenterà “Il DNA dei centenari e l’immunosenescenza… uno studio nella Zona Blu del Cilento”, portando all’attenzione del pubblico i dati raccolti direttamente sul territorio cilentano.

Un libro per sostenere la ricerca scientifica del CEINGE

Oltre all’approfondimento divulgativo, l’appuntamento di Battipaglia offrirà un’occasione concreta per contribuire al progresso della medicina. Durante la serata verrà infatti presentato il volume “Genetica. La straordinaria storia”, scritto a sei mani da Matteo Della Monica, Nikola Tsesmelis e Achille Iolascon.

L’iniziativa assume un rilevante valore solidale: l’intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto al CEINGE – Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore, polo d’eccellenza nella ricerca biomedica e nella diagnostica molecolare. Partecipare all’evento permetterà quindi ai cittadini non solo di confrontarsi con ricercatori e accademici di primo piano, ma anche di finanziare direttamente lo studio delle malattie genetiche e dei meccanismi dell’invecchiamento.