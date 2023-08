Strada per le Gole del Sammaro interdetta, duro commento appare su cartellonistica stradale

“Il territorio non si cura così: senza indicazioni di nessun genere. Questa è mala gestione ed è proprio a causa di una simile politica che muoiono i paesi dell’entroterra, nessuno vorrà più dare un euro alle attività del posto. Complimenti e auguri!” sono parole amore e durissime, quelle lasciate vicino ad un cartello posto nei pressi dei cantieri su uno dei tratti stradali, chiusi per lavori, che portano alle Gole del Sammaro.

Il messaggio, lasciato con ogni probabilità da un turista, è un indignato appello a curare di più il territorio.

Viabilità interrotta, disagi e polemiche

Sono diverse le segnalazioni dei visitatori, affidate anche ai social network, sulla mancanza di segnaletica adeguata per raggiungere alcuni luoghi dell’hinterland cilentano.

Da tali segnalazioni si evince che, per raggiungere l’area del Sammaro dopo la chiusura di una delle strade che conducono nel comune di Sacco in cui sorge il sito, non vi sarebbe adeguata indicazione riguardo ai percorsi alternativi e questo sta creando non pochi disagi a quanti, arrivati nella zona, una volta giunti presso l’area dei lavori, sono costretti a tornare indietro.

L’appello alle autorità

Una situazione a cui le autorità competenti sono state invitate a porre rimedio quanto prima magari dotandosi di un’adeguata segnaletica e divulgando, con ogni mezzo possibile, tutte le informazioni relative sia alle strade percorribili sia a quelle chiuse.