Strada del Mingardo: conferenza di servizi per i lavori

Nel comune di Camerota, il tratto di strada che va da Cala del Cefalo a Cala Finocchiara sarà interessato da interventi finalizzati a garantire la sicurezza e stabilità. La soluzione proposta sarà al centro di una conferenza di servizi convocata dal Comune di Camerota per affrontare le complesse questioni burocratiche legate a questo progetto.

La località costiera di Marina di Camerota da anni combatte contro l’erosione costiera, un problema che ha creato danni significativi e reso impraticabile il tratto di strada in questione. Per affrontare questa sfida, la Regione Campania ha stanziato 9.980.000 euro.

Il Progetto di Cidiemme Engineering S.r.l.

Il progetto, sviluppato dalla Cidiemme Engineering S.r.l. e adottato dal Comune di Camerota, sarà realizzato in diverse fasi. Innanzitutto, prevede la stabilizzazione della piattaforma stradale attraverso l’installazione di paratie per una lunghezza complessiva di circa 995 metri. Queste paratie saranno costituite da pali di medio diametro o micropali, a seconda delle condizioni geologiche e topografiche.

Potenziamento delle scogliere di protezione

Un secondo intervento cruciale riguarda il potenziamento delle scogliere di protezione esistenti, con una lunghezza totale di 995 metri. Queste opere di difesa costiera sostituiranno gli interventi provvisori effettuati in passato utilizzando blocchi di calcestruzzo.

Sicurezza e ambiente

Il progetto non solo si concentra sulla sicurezza stradale ma tiene anche conto del contesto paesaggistico e ambientale circostante. L’obiettivo è garantire l’efficienza idraulica e strutturale dell’opera, soddisfacendo i requisiti di sicurezza del traffico veicolare.

Monitoraggio del costone roccioso

Infine, sarà prestata attenzione anche al costone roccioso che sovrasta il tratto di strada tra Cala Finocchiaro e la spiaggia Le Vele. In passato, sono stati effettuati lavori urgenti di messa in sicurezza in questa area, garantendo così la continuità del collegamento stradale.