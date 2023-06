Ancora un masso sulla strada del Mingardo, nuovi disagi nel basso Cilento

Ancora un masso sulla strada del Mingardo. Ennesima frana. È accaduto questa mattina tra i comuni di Centola e Marina di Camerota, a pochi passi dal tratto che costeggia la spiaggia del Mingardo rimasto chiuso per settimane proprio a causa del fenomeno franoso che ha messo a rischio la sicurezza della viabilità.

Masso sulla strada del Mingardo: i disagi

Il masso è caduto sulla carreggiata ed è stato segnalato da diversi automobilisti in transito. Immediato l’intervento di rimozione e messa in sicurezza dell’arteria ma restano le criticità legate alla fragilità di un territorio che richiede di massicci interventi di sistemazione e messa in sicurezza.

Non solo la strada strada del Mingardo infatti riscontra questi problemi, anche la Mingardina, tra Poderia e Palinuro. Pure quest’ultima nelle scorse settimane è rimasta chiusa al transito a causa del crollo di grossi massi.

Rischio isolamento

Situazioni, queste, che determinano non soltanto problemi di sicurezza: la chiusura di tali tratti stradali, infatti, comporta il rischio isolamento per le località del basso Cilento costiero, raggiungibili solo da percorsi alternativi più lunghi e tortuosi. Un problema non da poco considerato l’avvicinarsi della stagione estiva. Nella stessa area da tempo è chiusa alla circolazione alla la strada di Rizzico, tra Ascea e Pisciotta.