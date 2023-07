Spaccio di stupefacenti: arrestati in flagranza di reato 2 giovani pusher, ecco l’operazione dei Carabinieri

Nel pomeriggio del 18 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato in flagranza di reato due giovani, A.B.S., diciannovenne, e un minore di diciassette anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è scaturita da un servizio dinamico di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella zona di Salerno, precisamente in Via E.A. Mario.

L’operazione

Durante il servizio, i Carabinieri hanno fermato il ciclomotore su cui viaggiavano i due giovani e, dopo una perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati 7.40 grammi di sostanza stupefacente, del tipo crack, suddivisa in 35 dosi, oltre a 60,00 euro provento dell’illecita attività. Inoltre, sono stati sequestrati due telefoni cellulari che si presume fossero utilizzati per le attività di spaccio.

Le indagini sono proseguite nelle abitazioni dei giovani, dove i militari hanno rinvenuto presso il domicilio del maggiorenne materiale atto al confezionamento della sostanza e ulteriori 0,30 grammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish.

L’arresto

L’arrestato maggiorenne è stato ristretto presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo, mentre per il minore l’Autorità Giudiziaria Minorile ha disposto la sua traduzione presso il Centro di Prima Accoglienza di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.