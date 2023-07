Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: arrestato 33enne di Paula: ecco l’operazione dei Carabinieri

Nella mattinata del 7 luglio, un’importante operazione antidroga ha portato all’arresto di due uomini da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina. L’azione è scaturita dall’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. I due soggetti coinvolti, un 33enne domiciliato a Padula e un 47enne domiciliato a Napoli, sono accusati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

L’operazione

Condotta con grande professionalità dai Carabinieri, ha permesso di sgominare una presunta organizzazione criminale dedita al traffico di droga nella zona. L’azione ha coinvolto numerose risorse investigative e una meticolosa raccolta di prove, culminando negli arresti dei due principali indagati. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 33enne domiciliato a Padula e il 47enne domiciliato a Napoli sarebbero stati coinvolti in attività illecite di spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie alla tempestiva azione delle forze dell’ordine, sono stati posti sotto custodia cautelare, uno in carcere e l’altro agli arresti domiciliari, al fine di evitare la loro possibile fuga o interferenza con le indagini in corso.

La costante lotta al contrasto della droga

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella regione e testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno criminale legato agli stupefacenti. La lotta al traffico di sostanze illecite rappresenta una priorità per le autorità, poiché tali attività criminali danneggiano la società e mettono a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini.

Le indagini proseguiranno al fine di individuare eventuali complici e smantellare completamente l’organizzazione criminale coinvolta nel traffico di droga. Si tratta di un’azione importante per garantire un territorio più sicuro e libero dalla presenza di sostanze stupefacenti.

Il coordinamento tra le forze dell’ordine e le procure è fondamentale per contrastare efficacemente il fenomeno del traffico di droga. Questo successo dimostra l’importanza del lavoro sinergico tra le diverse istituzioni e conferma la determinazione nel perseguire i responsabili di attività criminali legate agli stupefacenti.