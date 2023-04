Sicurezza: gli studenti a lezione con la Polizia Locale. Proseguono le iniziative a favore dei giovani della Città

La Polizia Locale di Battipaglia in cattedra per promuovere la sicurezza urbana attraverso delle lezioni in tre istituti scolastici cittadini, per far comprendere agli studenti come non cadere nell’uso di sostante stupefacenti.

Si tratta dei seguenti istituti scolastici: l’IIS Enzo Ferrari, il liceo Enrico Medi e l’istituto tecnico Fabio Besta.

I dettagli del progetto

Il progetto, proposto dal comandante Colonnello Gerardo Iuliano, è stato finanziato dal Governo e coordinato dalla Prefettura di Napoli. Sposato dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese, il progetto prevede anche controlli straordinari della Polizia Locale proprio nei pressi delle scuole.

Le lezioni si tengono tre volte a settimana negli istituti scolastici in concomitanza con i controlli da parte degli agenti.

L’impegno continua e i caschi bianchi saranno impegnati anche al Liceo Enrico Medi.

Ecco chi ha svolto la lezione agli studenti

A salire in cattedra sono i marescialli della Polizia Locale Letizia Salati, Massimiliano Corrado, Felicia Procida e Teresa Biancullo.

Al tenente Domenico Di Vita e al maresciallo Maurizio Mastrolia spetta il compito di effettuare i controlli davanti ai plessi.

Intanto il Comando sta già predisponendo altre attività sul territorio con progetti che riguardano ulteriori interventi nelle scuole per promuovere la cultura della sicurezza stradale.