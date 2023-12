Si ribalta autocisterna sull’A2 ad Atena Lucana: chiuso svincolo autostradale

Un’autocisterna si è ribaltata, questa mattina, per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo lo svincolo autostradale di Atena Lucana.

Chiuso svincolo autostradale

Per consentire di svuotare la cisterna che trasportava liquido infiammabile si è resa necessaria la chiusura dello svincolo autostradale.

Gli interventi sul posto

Sul posto la Polstrada di Sala Consilina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed il personale Anas. Fortunatamente l’autista del grosso mezzo non ha riportato gravi traumi