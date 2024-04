Atena Lucana: ladri portano via il rimorchio di un camion. Caccia ai responsabili

Nei pressi della Zona Industriale della frazione Scalo di Atena Lucana, si è verificato un altro furto che ha destato preoccupazione tra i residenti e gli imprenditori locali. Un camion con il suo rimorchio è stato rubato e i responsabili sono riusciti a far perdere le proprie tracce, gettando il legittimo proprietario nell’amarezza e nella disperazione.

La dinamica

L’episodio ha colpito un uomo del luogo che, pensando di aver parcheggiato in sicurezza il suo mezzo con il rimorchio carico, si è ritrovato vittima di un furto notturno. Approfittando del buio e della calma della notte, qualcuno ha staccato il rimorchio e si è dileguato senza lasciare alcuna traccia tangibile. Solo al mattino, con l’amara scoperta della sparizione del rimorchio, il proprietario ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti, sporgendo denuncia ai Carabinieri.

Indagini in corso

Le indagini sul furto sono ora in corso e sono affidate ai militari della Compagnia di Sala Consilina. Il loro compito è quello di fare luce sull’accaduto e di individuare i responsabili di questo vile gesto che ha arrecato danno e disagio a un lavoratore del territorio.

Questo non è il primo caso di furto di rimorchi nella zona. Ricordiamo infatti che nel mese di marzo un episodio simile si è verificato a Sala Consilina, in via Deserte. Anche in quel caso, i ladri hanno agito di notte, eludendo qualsiasi sistema di sicurezza e facendo sparire il rimorchio senza lasciare traccia.

Preoccupazione dei residenti

La ripetizione di furti di questo genere desta grande preoccupazione tra gli abitanti e gli imprenditori della zona, che si sentono sempre più vulnerabili e esposti alla criminalità. Si auspica quindi che le forze dell’ordine riescano a individuare e adottare misure efficaci per contrastare questa ondata di criminalità che mina la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.