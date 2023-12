Incidente Stradale a Santo Stefano sulla Cilentana

Nel tardo pomeriggio di Santo Stefano, intorno alle 18:30, un incidente stradale si è verificato lungo la variante alla strada statale 18 Cilentana, precisamente all’altezza della Diga Alento.

Coinvolte due automobili: Mamma e bambina di Moio della Civitella tra i feriti

Due veicoli sono stati coinvolti nell’incidente, con coinvolgimento di una madre e sua figlia provenienti da Moio della Civitella. Il luogo dell’incidente ha visto immediatamente l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.

Intervento rapido: estrazione dei feriti

Fortunatamente, nonostante il trauma delle lamiere contorte, i feriti, tra cui una bambina, sono stati estratti senza serie conseguenze grazie alla prontezza di intervento dei soccorritori. Le ambulanze del 118 sono state inviate in zona per fornire assistenza medica.

Dinamiche dell’Incidente Ancora da Accertare: Disagi alla Circolazione

Al momento, le dinamiche precise dell’incidente devono ancora essere accertate, mentre i disagi alla circolazione si fanno sentire in entrambi i sensi di marcia. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità e per comprendere le cause che hanno portato a questo drammatico episodio.