Castellabate, “Lago Music Fest”: ecco gli artisti pronti a salire sul palco per la seconda edizione

Cresce l’attesa per il “Lago Music Fest”, concerto a più voci, in programma sabato 25 Maggio, dalle ore 19, nell’accogliente piazza Madre Teresa di Calcutta della frazione Lago. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato e promosso dalla Pro Loco Lago, presieduta da Annalucia Russo, e gode del patrocinio del Comune di Castellabate, della Provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il programma

Influenze diverse caratterizzano il susseguirsi dei gruppi e dei singoli artisti che si alternano sul palco: un mix di stili pronto a stupire il pubblico con un’intera serata dedicata alla musica di qualità.

I protagonisti del “Lago Music Fest” saranno: “Caffè d’autore” con il loro omaggio alla scena cantautorale italiana, Luciano Tarullo, musicista e cantautore, con alcuni brani in anteprima, tratti dal nuovo album “Qualcosa di vero nel mondo”, Johnny DalBasso con il suo trio musicale, composto anche da Antunzmask (basso), tra rock e influenze new wave e punk, “Fuzz bohemiens” con i più grandi successi pop anni ’80, Costabile Chiarello, conosciuto come “Puccetto”, fondatore del gruppo “Doc Rock”, i “Kashmir” con le più celebri canzoni rock internazionali degli anni ’60 e ’70.

L’evento sarà condotto da Enrico Nicoletta insieme a Valeria Saggese, in partnership con Radio Castelluccio.

“Dopo il grande successo della prima edizione siamo ancora più orgogliosi di riuscire a portare avanti e a far crescere una manifestazione che mette in luce musicisti e cantautori contemporanei, rendendo il nostro palco un punto di incontro per i giovani artisti – dichiara la Presidente della Pro Loco Lago, Annalucia Russo – Siamo pronti a far scatenare ed emozionare ancora una volta la nostra piazza per una serata all’insegna della musica, ringrazio per questo i tanti volontari, gli sponsor e l’intera macchina organizzativa”.