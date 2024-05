Eboli: “Dente di Leone” il cortometraggio di Movieboli partecipa al concorso “Un giorno da certosino”

I giovani dell’associazione Movieboli tornano ad incassare plausi e a incuriosire l’opinione pubblica con una nuova iniziativa.

Il cortometraggio

“Dente di Leone” la prima produzione targata Movieboli è un cortometraggio diretto da Marco Landi e scritto da Marco Fiore. Partecipa al concorso regionale “Un giorno da certosino”.

Il cortometraggio, attraverso gli occhi di un anonimo osservatore, si cala in un ricordo connesso intimamente con i luoghi di provincia in cui è ambientato, la Città di Eboli.

Le dichiarazioni

«Tra i frammenti di una giornata meravigliosamente ordinaria entriamo nelle dinamiche della memoria di un personaggio che vive e analizza la propria esigenza di vedere il mondo e ne cerca, in sè stesso, un accordo con la volontà di restare in armonia con i posti per cui prova affetto, che lo hanno reso chi è. Attraverso gli occhi del protagonista siamo immersi direttamente nelle memorie di un momento che potrebbe sembrare insignificante e che invece il contesto di un profondo amore, quello per i luoghi della propria storia, innalza ad attimi di vita pura e incontaminata», dicono i giovani dell’associazione ebolitana Movieboli.

Gli autori intendono sottolineare quanto la connessione con il proprio territorio sia un riferimento fondamentale e indispensabile per l’individuo che intende trovare il proprio ruolo di coesistenza nella società.

Il cortometraggio è realizzato grazie al Forum dei Giovani di Eboli e al Comune di Eboli.

«Siamo entusiasti di “Dente di Leone” e siamo felicissimi perché riesce in qualcosa di straordinario, cioè raccontare la nostra storia, la storia di chi vive la Provincia e ha con lei un rapporto conflittuale, ma sa di amarla profondamente».