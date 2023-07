A Caselle in Pittari riparte l’ottava edizione del “Caselle Film Festival”: un festival internazionale del cortometraggio

Il Comune di Caselle in Pittari è lieto di presentare la manifestazione culturale ambientalista più attesa dell’anno: il “Caselle Film Festival” (CFF) – Festival Internazionale del Cortometraggio sull’Ambiente. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione culturale CFF, è interamente dedicato agli audiovisivi che pongono l’attenzione su tematiche ambientali e naturalistiche.

Le finalità

Il CFF si propone di raccogliere le immagini più suggestive e coinvolgenti, offrendo un palcoscenico dove premiare gli sforzi e il talento di giovani e non solo, che investono il loro impegno nel narrare la bellezza e l’importanza del nostro ambiente.

Attraverso l’arte cinematografica, il Festival mira a sensibilizzare il pubblico sulle sfide che il nostro pianeta sta affrontando, ponendo particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e di tutto ciò che lo caratterizza. È un luogo di denuncia e riflessione, dove il cinema sull’ambiente diventa uno strumento internazionale di comunicazione, confronto e promozione del cambiamento.

Ecco la manifestazione

La selezione ufficiale del Caselle Film Festival 2023 è stata recentemente svelata, e anche quest’anno l’evento si prepara ad accogliere cineasti da tutto il mondo. Sono stati pervenuti oltre 700 cortometraggi da Paesi diversi, tra cui il Pakistan, la Nuova Zelanda, l’Argentina, l’Uruguay, il Brasile e l’India, oltre a numerose opere italiane.

La manifestazione si articola in due selezioni principali: la Selezione Giovani e la Selezione Ambiente. La Selezione Giovani assegna il prestigioso “Caselle Young Award” e vede in competizione cortometraggi nazionali e internazionali caratterizzati da uno sguardo giovane e innovativo sul tema ambientale e naturale.

La Selezione Ambiente rappresenta il cuore pulsante del festival e mette in competizione cortometraggi a tema ambientale e naturalistico provenienti da ogni parte del mondo. In questa sezione, saranno assegnati due importanti premi: il “Caselle Award for Animation”, che premierà il miglior cortometraggio di animazione, e il prestigioso “Caselle Art Award”, il premio principale del festival, assegnato al miglior cortometraggio assoluto del concorso.

L’appuntamento

L’evento si svolgerà presso Piazza Olmo a Caselle in Pittari, dal 18 al 20 agosto, e sarà una straordinaria occasione per immergersi nelle visioni e nei messaggi di registi provenienti da diverse culture e realtà.

Il programma

Il programma ufficiale dell’evento conterrà dettagli sulle proiezioni e gli incontri con gli autori, nonché informazioni sugli enti e le associazioni che hanno sostenuto e patrocinato il festival. Tra i patrocinatori di quest’anno, si segnala il Ministero dell’Ambiente, che ha rinnovato il suo patrocinio morale all’evento, confermando l’importanza del Caselle Film Festival nel promuovere la consapevolezza ambientale. Inoltre, come main sponsor, l’IREN GROUP ha sostenuto con entusiasmo questa iniziativa volta a favorire la comprensione e l’importanza di proteggere il nostro ambiente per le future generazioni.

Il Caselle Film Festival rappresenta un’opportunità unica per riflettere, attraverso il linguaggio universale del cinema, sulla necessità di preservare e valorizzare il patrimonio ambientale del nostro pianeta. Invitiamo quindi tutti i cittadini e gli appassionati del cinema a partecipare a questa straordinaria celebrazione della cultura ambientalista e a scoprire le meraviglie raccontate dai talentuosi cineasti del CFF 2023.