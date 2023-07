Nostalgia ’90 ancora nelle piazze del Cilento: tappa a Caselle in Pittari

Il sensazionale SHOW “Nostalgia 90” fa tappa a Caselle in Pittari. Un evento musicale straordinario, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, in programma Venerdì 21 Luglio 2023, in Piazza Olmo lungo il Viale Roma. Un format che è tutto uno show, unico e sensazionale nel suo genere, con musiche e successi indimenticabili degli anni 90, tanta animazione e splendide coreografie, con un’atmosfera suggestiva, che saprà sicuramente incantare e coinvolgere emotivamente il pubblico presente, garantendo tanto divertimento.

Lo spettacolo

Uno spettacolo che ha riscosso ovunque un grande successo, registrando sempre una straordinaria partecipazione di pubblico.

«Tutto pronto per ospitare l’evento clou del cartellone estivo casellese: la macchina organizzativa già al lavoro da tempo, è stata predisposta con particolare cura e attenzione dall’Amministrazione Comunale, al fine di non tralasciare nessun minimo dettaglio in merito all’organizzazione, alla sicurezza e all’accoglienza di quanti parteciperanno alla manifestazione». Questo il commento dell’Ente.