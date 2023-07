Nostalgia ’90 fa tappa anche ad Ascea: appuntamento il 29 luglio

Sabato 29 luglio, Ascea Marina si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: Nostalgia90, format ormai noto in tutta Italia, torna nel Cilento con un allestimento degno dei più grandi festival musicali d’Italia. Questa straordinaria serata promette di offrire un’esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e divertimento, attraverso la musica e l’atmosfera degli anni ’90. Ma non solo. Gli ideatori del format, originari proprio del Cilento, hanno deciso di tornare nella propria terra per celebrare l’affetto e la generosità della sua gente con una serata che lascerà un segno nella storia. Il palco, posizionato nella bellissima piazza Europa, lungo ben 50 metri, sarà il fulcro di uno spettacolo straordinario, impreziosito da giochi di luci, fuochi d’artificio e l’energia contagiosa delle ballerine e delle maschere.

Un salto indietro negli anni ’90

Gli amanti della musica degli anni ’90 potranno vivere una serata unica, immersi nei successi indimenticabili di quel decennio. Le hit più famose, i brani che hanno segnato un’intera generazione e le melodie che hanno fatto ballare il pubblico di tutto il mondo risuoneranno ad Ascea Marina, riportando in vita la magia di quegli anni d’oro.

L’ingresso a questo straordinario evento sarà totalmente gratuito. Sarà un modo per condividere la passione per la musica e creare un momento di gioia e divertimento collettivo.

Il commento

«Vi invitiamo a partecipare a questa notte irripetibile ad Ascea Marina il 29 luglio 2023. Non perdete l’occasione di rivivere i momenti più emozionanti degli anni ’90 e di creare nuovi ricordi indimenticabili. Lasciatevi travolgere dalla musica, dai giochi di colori e dall’atmosfera magica che solo Nostalgia 90 può offrire» fanno sapere gli organizzatori.