Agropoli: ecco le tariffe per gli ormeggi al porto

La giunta comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha stabilito le tariffe per l’ormeggio presso la banchina di riva e del primo pontile comunale, sul lato destro del porto. Per la stagione 2024, i diportisti potranno ormeggiare le loro imbarcazioni al costo di 450 euro, mentre per le attività economiche nel settore marittimo il costo è fissato a 900 euro.

Tariffe e criteri

Le imbarcazioni ammesse dovranno avere una lunghezza massima di 6,50 metri e una larghezza massima di 2,10 metri. Il periodo di ormeggio va dal 1° giugno al 30 settembre 2024.

L’assegnazione dei posti barca avverrà secondo un ordine di priorità che terrà conto dei seguenti criteri:

Residenti nel Comune di Agropoli in regola con i tributi comunali;

Titolari di attività economiche nel settore marittimo con sede legale nel comune di Agropoli e che non siano morosi con il comune;

Non residenti nel Comune di Agropoli.

Le assegnazioni avverranno a seguito di un apposito avviso pubblico e a condizione che i richiedenti accettino l’avvicinamento all’ormeggio con elica fuori acqua, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal basso fondale.

L’area ormeggio

L’area di ormeggio, di circa 55 metri, può accogliere fino a 25 natanti. Il costo ridotto è dovuto alle difficoltà di manovra per le imbarcazioni che devono avvicinarsi con il motore sollevato.