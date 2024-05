Vallo della Lucania: una giornata di donazione del sangue al “San Luca”, organizzata dall’associazione DVC

Domenica 19 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 13, si terrà una giornata di donazione del sangue presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV, è volta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo gesto salvavita e a raccogliere sangue per le scorte dell’ospedale.

Un gesto semplice che salva vite

Donare il sangue è un gesto semplice, sicuro e che può fare la differenza per la vita di molte persone. In Italia, ogni anno, migliaia di persone hanno bisogno di trasfusioni di sangue per curare gravi malattie o per affrontare interventi chirurgici. Con la nostra donazione, possiamo contribuire a salvare vite umane e a dare speranza a chi ne ha più bisogno.

Appuntamento domenica 19 maggio

Per donare il sangue è necessario essere in buona salute, avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e un peso corporeo non inferiore a 50 kg. È consigliabile presentarsi a digiuno o con un leggero digiuno.

Al centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, il personale medico e infermieristico accoglierà i donatori e li accompagnerà in tutte le fasi della donazione.

Un invito alla cittadinanza

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV invita tutta la cittadinanza a partecipare alla giornata di donazione del sangue di domenica 19 maggio.

“Ogni donazione è preziosa” – fanno sapere i membri dell’associazione – “Con la donazione del sangue, possiamo fare la differenza e salvare vite umane“.