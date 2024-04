Donazione del sangue: appuntamento a Vallo il 14 aprile. Un gesto semplice che salva tante vite

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento continua ad organizzare le giornate per la donazione del sangue presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L’appuntamento è per domenica 14 2024 dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Un gesto semplice che salva vite

La donazione di sangue è un gesto semplice e sicuro che può salvare vite umane. Ogni anno, in Italia, sono necessarie circa 3 milioni di unità di sangue per far fronte a diverse esigenze, come interventi chirurgici, incidenti stradali o malattie gravi.

Donare il sangue è importante

Permette di aiutare chi ha bisogno di sangue per sopravvivere.

È un gesto di solidarietà che non costa nulla.

È sicuro e non comporta rischi per la salute.

Come donare il sangue

Per donare il sangue è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute. È importante presentarsi muniti di un documento di identità valido e del codice fiscale.

L’appello dell’Associazione

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento invita tutti i cittadini a donare il sangue.

“Donare il sangue è un gesto semplice che può salvare una vita. Vi aspettiamo numerosi il 14 aprile” hanno dichiarato i volontari dell’associazione.