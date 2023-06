Servizi di controllo del territorio per contrastare fenomeni criminali a Salerno

Martedì 13 giugno 2023, nel centro cittadino di Salerno, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio per contrastare fenomeni criminali. Le attività sono state disposte dal Questore di Salerno e hanno coinvolto il rione Petrosino e il centro storico del comune.

Risultati operativi del controllo del territorio

Durante i servizi di controllo del territorio, condotti dalla Squadra Mobile con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Cinofili di Nettuno, sono stati registrati i seguenti risultati:

Persone controllate e riscontri positivi

Un totale di 78 persone sono state controllate, e tra queste, 17 sono risultate positive nelle banche dati SDI. L’identificazione di queste persone ha consentito di individuare eventuali precedenti penali o legami con attività criminali.

Violazioni al Codice della Strada

Durante i controlli, sono state rilevate due violazioni al Codice della Strada, che hanno portato all’applicazione delle relative sanzioni.

Sequestri e perquisizioni

Durante l’operazione sono stati effettuati un sequestro e una perquisizione. In particolare, è stato eseguito un sequestro amministrativo di 1,310 grammi di hashish, in conformità all’articolo 4 della legge 152/75. Inoltre, sono state condotte tre perquisizioni domiciliari, in base all’articolo 103 del DPR 309/90 e all’articolo 41 del TULP, che non hanno portato a risultati positivi.

Controlli effettuati dalla volante IRNO

La volante IRNO ha effettuato controlli su nove persone, di cui quattro sono risultate positive nelle banche dati. Inoltre, sono stati controllati quattro veicoli.

Controlli effettuati dalla Divisione Anticrimine

La Divisione Anticrimine ha sottoposto a misure cautelari alternative alla detenzione nove persone, nell’ambito dei controlli effettuati.

Arresti per tentato furto a Salerno

Sempre a Salerno, gli uomini della Questura hanno arrestato in flagranza di reato due persone. Sono state sorprese in località Mercatello mentre tentavano di danneggiare il portoncino d’ingresso di un appartamento, presumibilmente al fine di commettere un furto.