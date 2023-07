Serre, la tela del 700 del SS Crocifisso ritorna presso il Santuario della Madonna dell’Olivo

La cerimonia di questa mattina ha consacrato quella che è stata una giornata storica per Serre in quanto, dopo circa sessant’anni, la tela del SS Crocifisso dipinta dall’artista Giovanni De Mari nel 1770, è ritornata alla sua originaria collocazione presso lo storico Santuario della Madonna dell’Olivo. La tela era rimasta, per tutti questi anni, presso la Casina Reale del Comprensorio Militare di Persano. L’intenzione di ricollocarla presso il santuario era già stata espressa dall’amministrazione comunale precedente guidata dall’ex sindaco Franco Mennella il cui lavoro è stato portato avanti dall’amministrazione guidata dall’attuale sindaco, Antonio Opramolla che ha collaborato con i rappresentanti dell’Esercito Italiano per raggiungere tale risultato.

Una giornata emozionante

“Devo ringraziare sentitamente il Comandante del Reggimento Logistico Garibaldi, Gianluca De Matteis, il Primo Luogotenente Ezio Chiaino e il Maggiore Umberto Saraceno perché da loro abbiamo ricevuto sempre piena disponibilità e tutti loro hanno dimostrato capacità professionali e umane fuori dal comune permettendoci di costruire un rapporto basato su valori come stima, fiducia e condivisione” ha affermato Opramolla che, per l’occasione, ha annunciato che al Comandante De Matteis proprio per le sue doti professionali ed umane e per l’impegno profuso presso il comprensorio militare di Persano, prossimamente sarà conferita la cittadinanza onoraria di Serre.

Grande impegno per la ricollocazione dell’opera è stato profuso anche dal parroco Don Elia Guercio che è attivato pienamente per reperire tutti i documenti storici utili ad ottenere le autorizzazioni necessarie.

Gli interventi

Alla cerimonia, intervallata dagli intermezzi musicali a cura di Cosimo D’Ambrosio, Daniele Lettieri e Raffaella De Vita, hanno partecipato anche il vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, Monsignor Antonio De Luca, lo storico Gerardo Pecci, i Carabinieri di Serre e gli operatori del Comitato di Serre della Croce Rossa Italiana

Il sindaco non ha mancato di ringraziare anche tutti i componenti dell’amministrazione comunale, l’assessore Patrizia Quaranta che si è interfacciata continuamente con quanti hanno collaborato all’organizzazione della cerimonia e i cittadini presenti.

Da oggi per ammirare la tela basterà recarsi presso il Santuario della Madonna dell’Olivo di Serre.