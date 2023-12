Serie D: l’Altamura si aggiudica il girone d’andata, Gelbison in crisi. Torna alla vittoria il Santa Maria

Il Team Altamura passa di misura sul difficile campo di Matera e si aggiudica il girone d’andata. Sono sei le lunghezze a dividere la compagine pugliese dalle inseguitrici, grazie alla clamorosa vittoria della Polisportiva Santa Maria al “Via del mare” di Nardò.

La corsa per i playoff

Il Nardò si arrende in casa, con la prima sconfitta tra le mura amiche, a un buon Santa Maria. Viceversa, il Martina Calcio passa a Gallipoli, agganciando gli uomini di mister Ragno a quota 33 punti. Bene il Casarano e la Fidelis Andria, entrambe vittoriose di misura, rispettivamente contro Bitonto e Gelbison.

La zona salvezza

La caduta della Gelbison in casa contro la Fidelis, rilancia i biancazzurri in piena zona playoff. I Cilentani, invece, sprofondano in classifica a un solo punto dalla zona playout. Bene l’Angri che ribalta in pochi minuti la sfida con il Barletta. I Grigiorossi sono ancora nella zona calda a pari punti con il Manfredonia dodicesimo.

La Palmese viene travolta dal Rotonda con una manita. La classifica nelle ultime giornate si è compressa, al giro di boa appare ancora tutto possibile. A fare la differenza potrebbero essere le prossime mosse di calciomercato. Il 7 gennaio, infatti, alcune formazioni potrebbero presentarsi alla ripresa con uomini completamente diversi.