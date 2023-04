“Se lo sai… Rispondi!”, prosegue l’avventura all’I.C. di Albanella tra conoscenza e divertimento

Prosegue l’avventura con “Se lo sai… Rispondi!” Questa volta è toccato all’ I.C. Albanella, “culla” e riferimento storico del gioco oggi messo nuovamente in scena da Infocilento in collaborazione con l’ E. T. S. “ho un sogno Movimento OdV” presente sullo specifico territorio.

Grande successo tra gli studenti

Socializzazione, divertimento e grande autonomia da parte degli allievi partecipanti che, forti dell’appartenenza di squadra, si sono sfidati ben volentieri su ogni tipo di conoscenza scolastica curriculare ed extracurriculare.

Presente la Dirigente Scolastica dell’I.C. di Albanella, Antonella Maria D’Angelo che ribadisce l’entusiasmo registrato lungo tutto il percorso preparatorio dei ragazzi al quiz “Se lo sai… Rispondi!” riconoscendone la validità attuale e ribadendo la memoria negli anni di una esperienza che ha sempre garantito divertimento e sviluppo delle competenze nei ragazzi.

Si ringrazia, a tal proposito, l’editore Domenico Cerruti, figlio di questo territorio, che ha voluto fortemente riproporre lo storico gioco a quiz, rafforzandone la partecipazione presso gli Istituti scolastici del Cilento ed oltre.

La classe che si qualifica in questo particolare istituto è la terza A del plesso di Albanella Capoluogo al quale va, al pari di tutte le altre terze qualificate, un grosso in bocca al lupo per la Semifinale presso il Cineteatro De Filippo il 6 aprile prossimo alle ore 18:00

Vi aspettiamo, ci sarà da divertirsi!