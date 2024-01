Santa Maria, ko pesante in ottica salvezza: vince il Bitonto

Ancora un ko in trasferta in questo 2024 per la Polisportiva Santa Maria Cilento. Dopo quello arrivato contro il Gallipoli, due settimane fa, anche in casa del Bitonto i giallorossi sono costretti a cedere la posta in palio. Il punteggio finale è di 2-0 per i pugliesi che regolano i cilentani con un gol per frazione.

Il primo tempo

È il Bitonto a partire meglio. Al 3′ Figliolia controlla bene dal limite dell’area e calcia alto sopra la traversa. Ci prova anche Fioretti, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Il Santa Maria si fa vedere per la prima volta con un cross teso di Nunziante che viene sporcato in angolo sul più bello. Dalla bandierina, un’altra deviazione decisiva salva i neroverdi dallo svantaggio. Al 33′ arriva l’episodio che stappa la partita: fallo di Borgia su Prinari e l’arbitro decreta il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Palazzo che non sbaglia per l’1-0 del Bitonto. Poco dopo i padroni di casa sfiorano l’immediato raddoppio. Il Santa Maria, però, si rifugia in angolo al termine di un’azione concitata in area di rigore. Sul tramonto del primo tempo è Catalano a creare la più grande palla gol per i giallorossi. Direttamente da calcio di punizione, il suo tiro si spegne sulla traversa.

La ripresa

Nella ripresa la squadra di Rogazzo prova a partire all’arrembaggio. Della Corte, su una respinta della difesa pugliese, calcia alto. Al 12′, però, arriva il raddoppio: controllo eccellente di Figliolia che batte Spina e deposita il pallone in rete. Dopo il gol del 2-0, la partita ha poco da raccontare.

Ci prova ancora Catalano da punizione, ma sulla sua traiettoria tesa e pericolosa non arriva nessun compagno pronto a deviare la sfera verso la porta avversaria. Al triplice fischio è vittoria per il Bitonto. Sconfitta pesante per i giallorossi che sono ancora a secco di vittorie in questo 2024.

Il tabellino

Bitonto (3-5-2): Diame; Gianfreda, Gomes, Tangorre; Fioretti (37’ st Demichele), Prinari (9’ st Obodo), Muscatiello, Mollica, Zugaro (43’ st Aprile); Palazzo (37’ st Coppola), Figliolia (45’ st Chacon). A disp.: Bellavista, Stragapede, Ciannamea, Stasi. All.: Modesto.

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-3-3): Spina; Ferrante (17’ st Coulibaly), Campanella, Brugaletta (44’ st Gassama), Della Corte; Borgia (13’ st D’Auria), Chironi, Nunziante (36’ st Gaeta); Maiese (21’ st Salzano), Tedesco, Catalano. A disp.: Cannizzaro, Mudasiru, Szymanski, Bonfini. All.: Rogazzo.

Arbitro: Ibrahim Rashed di Imola (Giannone-Bignucolo)

Reti: 34’ pt Palazzo (B) su rig., 12’ st Figliolia (B)

Note: espulso al 48’ st D’Auria(SM) per intervento falloso. Ammoniti Tedesco (SM), Gomes (B), Figliolia (B), Diame (B), Prinari (B). Angoli: 1-6. Recupero: 1’ pt e 5’ st.

Risultati

Gallipoli 1 – Barletta 0

Manfredonia 0 – Fasano 1

Rotonda 0 – Martina 1

Matera 1 – Paganese 0

Bitonto 2 – Santa Maria 0

Palmese 2 – Altamura 2

Gelbison 2 – Angri 0

Fidelis Andria 3 – Casarano 1

Nardò 1 – Gravina 0

Classifica

Altamura 41

Nardò 37

Matera 34

Martina 34

Fidelis Andria 34

Casarano 34

Fasano 25

Manfredonia 24

Rotonda 23

Gelbison 23

Angri 22

Barletta 22

Santa Maria 19

Gravina 19

Palmese 17

Bitonto 15

Gallipoli 15